В это невозможно поверить! Матери за деньги помогали педофилу насиловать своих крохотных дочерей!

сообщает МВД. В июне 2018 года к сотрудникам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел попали фотографии и видеоролики с запечатленными на них сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками,МВД.





«Режиссировал», снимал и непосредственно участвовал в происходящем зрелый мужчина самой заурядной наружности: короткая стрижка, непримечательное лицо, средний рост, плотное телосложение. Вся порнопродукция была помечена плашкой с указанием никнейма, под которым «автор» сидел в закрытых педофильских чатах и сетях.





На чудовищных кадрах то и дело мелькали детали, которые ясно указывали, что съемки велись в Беларуси: банкнота, ходившая в обращении до деноминации, пакет из сетевого магазина детских товаров, красная машина с наклейкой о пройденном техосмотре и местными номерами, небрежно закрашенными в фоторедакторе.





Эти крохотные зацепки помогли милиции за три недели отыскать человека, который около 20 лет безнаказанно совершал преступления против половой неприкосновенности детей.





Решающую роль сыграла отработка транспортного средства. Выяснилось, что эта модель в Беларуси – не редкость. Техосмотр в нужный год прошло 2255 таких автомобилей. По особым приметам круг удалось сузить сначала до 500, а потом до 130 машин.





Оставшиеся отсеивали путем глубокого анализа данных. Таким образом оперативники вышли на нынешнего владельца авто, который и оказался тем самым мужчиной с порнографических фото и видео.









…Эта шокирующая история началась в 1998 году, когда студент-программист одного из белорусских вузов «увлекся» коллекционированием и распространением детской порнографии. Он торговал ею как на физических носителях, так и через интернет.





Постепенно парень пришел к мысли, что сам хочет осуществлять увиденное и снимать это на камеру. Как рассказал начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Владимир Олюшкевич, на первых порах жертвами молодого человека становились дети друзей и знакомых.





Родители потерпевших безоговорочно доверяли юноше и без опаски оставляли малышей с ним наедине. Он действовал настолько дерзко, что иногда совершал насильственные действия сексуального характера с малолетними, в то время как их родные находились в соседней комнате.









После окончания вуза мужчина официально так и не трудоустроился. Зарабатывал на жизнь только в интернете: основной доход ему приносила продажа порнографических материалов, в том числе собственного производства.





В начале нулевых он решил расширить географию своих злодеяний и вместе со знакомым из США отправился в Камбоджу. Там в одном из учреждений они насиловали детей и снимали это на видео.





Для американца «секс-турне» обернулось тюремным сроком – он отправился за решетку на 30 лет. Белорус тогда никакой ответственности не понес.





В 2011 году он переехал в Украину, где спустя какое-то время был приговорен к лишению свободы за распространение порнографии. Отбыв наказание, мужчина вернулся в Беларусь, но завязывать со старыми привычками он не собирался.





Напротив, активизировал контакты с педофилами из других стран, а также создал десяток фейковых аккаунтов в социальных сетях, с которых регулярно вел переписку со школьницами, предлагая вступить в интимные отношения за деньги.





В 2015 году педофил-насильник познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. Каждая воспитывала дочь. Девочкам было 2 и 4 года. Вскоре он начал сожительствовать с одной из матерей, но вместо того, чтобы строить нормальную семью, организовал домашнюю порностудию.





В течение трех лет он систематически насиловал девочек, фиксировал это на видео и продавал ролики по 30 долларов в закрытых сетях.





Кроме того, мужчина устраивал «секс-туры» для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил от 2 до 3 тыс. евро и даже помогал «гостям» изготавливать порнографические материалы во время таких визитов.





Самое шокируюшее в этой истории, что матери малышек были в курсе происходящего и получали за это деньги. Не менее ужасает, что сестры сами совершали сексуальные преступления в отношении дочерей, снимали все на видео и распространяли ролики через интернет.





В настоящее время мужчина и его соучастницы задержаны. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении них возбужден ряд уголовных дел. Во взаимодействии с Интерполом отрабатываются зарубежные пособники белоруса.









Расследование продолжается.



