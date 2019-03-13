

Смена экспозиции в импровизированной галерее ОАО «Паритетбанк»

Ольга Жебина широко известна в мире искусства, как в Беларуси, так и за её пределами. Начало творческого пути художницы было положено в 2007 году – Ольга Жебина стала лауреатом премии студентов художественной специальности ART SESSIO’07 в номинации «Дизайн».

Познакомиться с творчеством талантливой соотечественницы в рамках проекта «ParitetArt» может каждый – картины расположены в импровизированной галерее внутри офиса банка (пр-т Независимости, 6), которая прекрасно просматривается со стороны проспекта. Работы Ольги Жебиной представлены в ОАО «Паритетбанк» до 21 марта включительно.