"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет отличаться особой направленностью на молодежную культуру, заявил в четверг на пресс-конференции в Минске министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

"Мы на этом фестивале особое внимание уделим дню молодежи, который традиционно проводится в рамках "Славянского базара". Однако в этот раз у нас будет не день молодежи, а дни молодежи. Будет целая параллельная линия", - сообщил он.



Организаторы "Славянского базара в Витебске" запланировали проведение ярких молодежных мероприятий на площади Победы, кавер бэнды, молодежные шоу, спортивные состязания, массовый забег в историческом центре Витебска, патриотические акции и многое другое.

Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий признался, что считает очень важным тот эффект, который произведут дни молодежи на участников и гостей города.

"Очень важно, чтобы люди посмотрели на современную молодежную культуру, которая прогрессирует", - отметил он.

Г.Лапицкий пообещал, что участие в фестивале примут как известные группы, так и новые имена, которые на молодежных днях планируют открыть организаторы.

"А потом они будут набирать миллионы просмотров в ютубе", - предположил директор фестиваля.



Кроме того, Г.Лапицкий рассказал, что на "Славянском базаре" летом 2019 года будет представлено ледовое шоу, в котором выступит ледовый балет из Санкт-Петербурга, "джазовые ночи" и четыре команды КВН. Традиционно на фестивале выступят звезды российской и постсоветской эстрады – Александр Панайотов, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцетели и другие.

"Нам бы очень хотелось, чтобы гости фестиваля рассматривали его не как программу летнего амфитеатра, а гораздо шире", - отметил Г.Лапицкий.

Министр культуры Ю.Бондарь также отметил, что основной темой "Славянского базара" в 2019 году будет тема малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Славянский базар" пройдет как событие европейского масштаба", - пообещал он.

XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля 2019 года.



