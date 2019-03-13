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"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность
XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет отличаться особой направленностью на молодежную культуру, заявил в четверг на пресс-конференции в Минске министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
"Мы на этом фестивале особое внимание уделим дню молодежи, который традиционно проводится в рамках "Славянского базара". Однако в этот раз у нас будет не день молодежи, а дни молодежи. Будет целая параллельная линия", - сообщил он.
Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий признался, что считает очень важным тот эффект, который произведут дни молодежи на участников и гостей города.
"Очень важно, чтобы люди посмотрели на современную молодежную культуру, которая прогрессирует", - отметил он.
Г.Лапицкий пообещал, что участие в фестивале примут как известные группы, так и новые имена, которые на молодежных днях планируют открыть организаторы.
"А потом они будут набирать миллионы просмотров в ютубе", - предположил директор фестиваля.
"Нам бы очень хотелось, чтобы гости фестиваля рассматривали его не как программу летнего амфитеатра, а гораздо шире", - отметил Г.Лапицкий.
Министр культуры Ю.Бондарь также отметил, что основной темой "Славянского базара" в 2019 году будет тема малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
"Славянский базар" пройдет как событие европейского масштаба", - пообещал он.
XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля 2019 года.
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XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет отличаться особой направленностью на молодежную культуру, заявил в четверг на...
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