ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность

14.03.2019 18:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет отличаться особой направленностью на молодежную культуру, заявил в четверг на пресс-конференции в Минске министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

"Мы на этом фестивале особое внимание уделим дню молодежи, который традиционно проводится в рамках "Славянского базара". Однако в этот раз у нас будет не день молодежи, а дни молодежи. Будет целая параллельная линия", - сообщил он.

"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность
Организаторы "Славянского базара в Витебске" запланировали проведение ярких молодежных мероприятий на площади Победы, кавер бэнды, молодежные шоу, спортивные состязания, массовый забег в историческом центре Витебска, патриотические акции и многое другое.

Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий признался, что считает очень важным тот эффект, который произведут дни молодежи на участников и гостей города.

"Очень важно, чтобы люди посмотрели на современную молодежную культуру, которая прогрессирует", - отметил он.

Г.Лапицкий пообещал, что участие в фестивале примут как известные группы, так и новые имена, которые на молодежных днях планируют открыть организаторы.

"А потом они будут набирать миллионы просмотров в ютубе", - предположил директор фестиваля.

"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность
Кроме того, Г.Лапицкий рассказал, что на "Славянском базаре" летом 2019 года будет представлено ледовое шоу, в котором выступит ледовый балет из Санкт-Петербурга, "джазовые ночи" и четыре команды КВН. Традиционно на фестивале выступят звезды российской и постсоветской эстрады – Александр Панайотов, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцетели и другие.

"Нам бы очень хотелось, чтобы гости фестиваля рассматривали его не как программу летнего амфитеатра, а гораздо шире", - отметил Г.Лапицкий.

Министр культуры Ю.Бондарь также отметил, что основной темой "Славянского базара" в 2019 году будет тема малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Славянский базар" пройдет как событие европейского масштаба", - пообещал он.

XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 15 июля 2019 года. 

"Славянский базар-2019" будет иметь молодежную направленность

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет отличаться особой направленностью на молодежную культуру, заявил в четверг на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Корсо - о Захарове: Не доверю своих детей такому тренеру, даже если он будет единственным на планете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика