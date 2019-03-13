В первые 10 дней кампании "Прямой диалог" в Беларуси откликнулись более 100 человек, рассказали в МОО " SOS-Детские деревни".

Год назад в нашей стране впервые был инициирован проект "Прямой диалог" по привлечению регулярной помощи от местных жителей. Общественная организация "SOS-Детские деревни" обратились напрямую к людям с просьбой поддержать работу по помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с высоким риском потери родительской опеки и другим своим подопечным. На протяжении года представители Детских деревень в торговых центрах рассказывали гражданам о социально значимой деятельности Организации и предлагали обычным людям присоединиться, оформив ежемесячное пожертвование.

В Европе такой способ поиска поддержки благотворительные организации практикуют еще с 90-х годов двадцатого века. Сегодня это распространенная по всему миру практика, применяемая крупнейшими благотворительными организациями. О том, как люди воспримут информационную кампанию "Прямой диалог" в Беларуси, никто точно не мог сказать. У нас подобная инициатива была новой.



Кампания показала, что люди открыты к диалогу, готовы выслушать и, если есть возможность, всегда помогут тем, кто в этом нуждается. За год около 2000 человек приняли решение регулярно помогать детям. Так ежемесячная помощь от многих складывается в большую поддержку, и помощь получают все больше детей, которые в этом нуждаются.

Торговые центры Минска и, несмотря на то, что формат для Беларуси новый, идею поддержали и предоставили возможность пообщаться со своими посетителями. За прошедший год более 30 торговых центров приняли у себя благотворительную акцию "Прямой диалог", многие - неоднократно.



Собранные в рамках кампании средства были направлены на реализацию программ SOS-Детских деревень Беларуси: содержание Детских деревень, помощь семьям в кризисной ситуации, образовательные проекты, предотвращение социального сиротства и многие другие.

Детская деревня представляет собой 10-12 домиков, в каждом из которых живет SOS-семья: мама и 5-7 детей. Организация постоянно заботится о том, чтобы у детей было счастливое детство и близкие люди рядом, чтоб ребенок был всесторонне развитым и гармонично рос и развивался. Пожертвования обеспечивают содержания домиков, оказание детям профессиональной помощи: психологов, логопедов, педагогов, а также дополнительное развитие. Сегодня в трех SOS-Детских деревнях в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве и двух молодежных домах проживает 274 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, помощь получают семьи, которые находятся в кризисной ситуации. В 2018 году 942 семьи, в которых воспитывается более 2000 детей, получили комплексную поддержку: юридическую, психологическую, материальную, социальную, педагогическую помощь. Поддержка необходима для того, чтобы помочь семье выйти из кризисной ситуации, сохранить опеку родителей над детьми и обеспечить детям нормальное детство в атмосфере любви и заботы в родной семье.

SOS-Детские деревни благодарят каждого откликнувшегося на призыв помочь и планируют продолжать кампанию по привлечению регулярных пожертвований, ведь только так Организация может быть уверена в завтрашнем дне и том, что сможет выполнить взятые на себя обязательства по помощи нуждающимся детям.