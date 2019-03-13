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Около 2 тыс. белорусов решили начать помогать детям в рамках благотворительной кампании "Прямой диалог"
В первые 10 дней кампании "Прямой диалог" в Беларуси откликнулись более 100 человек, рассказали в МОО " SOS-Детские деревни".
Год назад в нашей стране впервые был инициирован проект "Прямой диалог" по привлечению регулярной помощи от местных жителей. Общественная организация "SOS-Детские деревни" обратились напрямую к людям с просьбой поддержать работу по помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с высоким риском потери родительской опеки и другим своим подопечным. На протяжении года представители Детских деревень в торговых центрах рассказывали гражданам о социально значимой деятельности Организации и предлагали обычным людям присоединиться, оформив ежемесячное пожертвование.
В Европе такой способ поиска поддержки благотворительные организации практикуют еще с 90-х годов двадцатого века. Сегодня это распространенная по всему миру практика, применяемая крупнейшими благотворительными организациями. О том, как люди воспримут информационную кампанию "Прямой диалог" в Беларуси, никто точно не мог сказать. У нас подобная инициатива была новой.
Торговые центры Минска и, несмотря на то, что формат для Беларуси новый, идею поддержали и предоставили возможность пообщаться со своими посетителями. За прошедший год более 30 торговых центров приняли у себя благотворительную акцию "Прямой диалог", многие - неоднократно.
Детская деревня представляет собой 10-12 домиков, в каждом из которых живет SOS-семья: мама и 5-7 детей. Организация постоянно заботится о том, чтобы у детей было счастливое детство и близкие люди рядом, чтоб ребенок был всесторонне развитым и гармонично рос и развивался. Пожертвования обеспечивают содержания домиков, оказание детям профессиональной помощи: психологов, логопедов, педагогов, а также дополнительное развитие. Сегодня в трех SOS-Детских деревнях в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве и двух молодежных домах проживает 274 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, помощь получают семьи, которые находятся в кризисной ситуации. В 2018 году 942 семьи, в которых воспитывается более 2000 детей, получили комплексную поддержку: юридическую, психологическую, материальную, социальную, педагогическую помощь. Поддержка необходима для того, чтобы помочь семье выйти из кризисной ситуации, сохранить опеку родителей над детьми и обеспечить детям нормальное детство в атмосфере любви и заботы в родной семье.
SOS-Детские деревни благодарят каждого откликнувшегося на призыв помочь и планируют продолжать кампанию по привлечению регулярных пожертвований, ведь только так Организация может быть уверена в завтрашнем дне и том, что сможет выполнить взятые на себя обязательства по помощи нуждающимся детям.
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Около 2 тыс. белорусов решили начать помогать детям в рамках благотворительной кампании "Прямой диалог"
В первые 10 дней кампании "Прямой диалог" в Беларуси откликнулись более 100 человек, рассказали в МОО " SOS-Детские деревни".
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