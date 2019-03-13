|
За качественными услугами приезжают из столицы. Бизнес-амбиции, или В чём экономический успех Молодечно?
Новости Беларуси. Промышленные предприятия Молодечненского района расширяют географию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, к примеру, местный молокозавод пошёл по великому молочному пути. Предприятие и в 2019 году продолжит поставки сухой сыворотки и молока в Китай и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется еще в 10 стран. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге. Это лишь один промышленный ракурс региона.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
9-лений Кирилл из Молодечно уже 4 года в ледовом авангарде. Центральный нападающий местной хоккейной команды «Динамо» мечтает об НХЛ, но пока коньком и клюшкой выписывает 5 раз в неделю свою спортивную биографию.
Кирилл Аникейчик, игрок ХК «Динамо-Молодечно»:
Хоккеем в Ледовом дворце Молодечно занимается 160 детей. А ведь такие площадки становятся отправной точкой на пути в большой спорт.
Фитнес и тренажерный зал, бассейн, сауна, зал настольного тенниса, аквапарк – это лишь часть перечислений спортивно-оздоровительных возможностей одного большого объекта в Молодечно. Трудовая миграция в столицу, которая буквально под боком, процесс по нынешним меркам для местных не особо выгодный.
Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
Мы работаем над этим вопросом, чтобы привлечь сегодня инвестора, инвестиции для создания новых рабочих мест.
Юрий Завадский, оператор прокатной линии частного предприятия:
Это предприятие – крупный белорусский производитель более 150 видов металлических изделий: сейфов, стеллажей и шкафов. Причем наглядный пример частной инициативы среднего бизнеса. Здесь открыли свою дверь в Европу и подобрали ключ от не только экспортного портала. Продукция из Молодечно пользуется спросом на рынке Финляндии, Польши, Чехии, Прибалтики.
Владимир Горбат, директор частного предприятия:
Высокая концентрация промышленности. В Молодечненском районе работает 39 предприятий. Многие бренды известны и за рубежом.
Так, ароматно-прибыльный шлейф источается и отсюда. Белорусский акцент с французскими душистыми нотами – незабываемый парфюм – композиция совместного бизнес-интернационала.
Александр Рудык, директор по маркетингу и экспортным продажам парфюмерной компании:
Бизнес-амбиции – это о покорение рынка новыми видами продукции – пока завуалированы коротким «это коммерческая тайна». Однако, учитывая регулярное пополнение новинками парфюмлинии, очевидно, за компанией «маркетинговый выстрел» не заржавеет.
От промышленности – к инфраструктуре и бытовым нюансам. Откровенно говоря, не только экономические локомотивы создают комфортную урбанистическую картину дня. Дом быта, казалось бы, архаичный стереотип, но пережиток в Молодечно скорее трансформировался в настоящую индустрию качественных услуг. За такими и из столицы можно заехать.
Ювелирная мастерская – настоящий местный прииск. Да и услуга, оказывается, во всей области на вес золота. Здесь не просто раскатают обручальное, но и создадут новый эксклюзивный аксессуар. Олег в профессию пришел случайно, так и остался в драгоценном строю на 25 лет.
«Завод Рембыттехники» – бытовой оркестр: здесь и пошьют постельное белье, поутюжат, постирают, почистят наряды, отремонтируют технику, изготовят мангал или забор, окажут ритуальные, парикмахерские и фотоуслуги. И даже отремонтируют авто.
Артем Русакевич, директор ОАО «Завод Рембыттехника»:
Кардиограмма здешней жизни читается и по новостроям, которые появляются в районах города. Сейчас разрабатывается генплан застройки города до 2030 года. К этому времени планируется построить 530 тысяч квадратных метров жилья. Такая динамика всестороннего развития, наверное, и есть рецепт той самой вечной молодости Молодечно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За качественными услугами приезжают из столицы. Бизнес-амбиции, или В чём экономический успех Молодечно?
Новости Беларуси. Промышленные предприятия Молодечненского района расширяют географию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)