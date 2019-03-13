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Радиационный фон превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске
Новости Беларуси. Радиоактивные вещества обнаружили и изъяли в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пять емкостей с опасными порошками находились на контейнерной площадке на улице Сердича. Радиационный фон вблизи находки был превышен в 4 раза.
Для изучения состава спасатели отправили химикаты в исследовательский институт. Оперативные службы выясняют причины произошедшего. Жителям столицы ничего не угрожает.
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Новости Беларуси. Радиоактивные вещества обнаружили и изъяли в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пять емкостей с опасными порошками...
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