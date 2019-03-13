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«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

14.03.2019 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Экзотический эксперимент. Первый урожай бананов собрали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

В одном из тепличных хозяйств зимой выросла настоящая гроздь экзотики. Своими агрорезультами могут похвастать только на фото. Продукт оказался очень вкусным, разошелся на ура.  

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

Огуречное соседство тропическим гостям не помеха. Но требует много тепла, света и влаги. Два года надо растению, чтобы только дать плоды, потом оно просто погибает, но оставляет новые побеги.

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

Инна Бобровская, начальник участка овощной фабрики:
Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов. Поэтому для себя немножко поэкспериментировали, посадили в маленькой тепличке. На второй год мы получили первый урожай, мы получили огромную ветку бананов. На вкус сладкие, вкусные бананы.   

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

О промышленном масштабе речь не идет. Агрономы изучают культуру. Пока же в теплице красуется одно растение, но выросшее уже на белорусской земле. Селекционеры не исключают, что каждая последующая попытка может быть удачнее предыдущей. Ведь растение адаптируется к условиям.

«Было интересно, сможем ли мы получить урожай бананов». Как на овощной фабрике в Минске решились на фруктовый эксперимент

Телеканал СТВ присоединяется тоже к эксперименту, нам презентовали саженец банана, будем выращивать в нашем ньюс-руме. Делиться фото и отчетом обещаем на нашем сайте ctv.by, а также в социальных сетях. 
 
 
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Новости Беларуси. Экзотический эксперимент. Первый урожай бананов собрали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из тепличных хозяйств...
 
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