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Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный Зеленскому
Видеохостинговый сайт Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому.
"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение ", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.
Руководитель диджитал-департамента штаба В.Зеленского Михаил Федоров подтвердил информацию о блокировании канала интернет-изданию "Украинская правда".
Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
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Видеохостинговый сайт Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому. "Этот аккаунт...
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