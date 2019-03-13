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Трамп посетовал на то, что Мэй не прислушалась к его советам по Brexit

14.03.2019 19:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что давал советы британскому премьер-министру Терезе Мэй о том, как следует вести переговоры по выходу Великобритании из ЕС, однако она не прислушалась к ним.

"Я делился с премьер-министром (Великобритании Т.Мэй - ИФ) своими мыслями о том, как нужно вести переговоры. И я думаю, что тогда переговоры были бы успешными. Но она не прислушалась к этому", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Я думаю, что переговоры можно было бы вести по-другому", - заметил Д.Трамп.

По словам президента США, он "удивлен тем, как плохо все прошло с точки зрения переговоров".

Д.Трамп добавил, что ему очень не нравится смотреть на то, как Brexit "разрывает на части" Великобританию.

При этом он подчеркнул, что не считает возможным проведение второго референдума в Великобритании.

"Я не думаю, что еще одно голосование было бы возможным, потому что это было бы очень несправедливо по отношению к людям, которые одержали победу (на первом референдуме, проголосовав за выход Великобритании из ЕС - ИФ)", - добавил президент США.

Д.Трамп отметил, что в свое время смог предугадать результаты референдума в Великобритании по вопросу о Brexit. Он вспомнил, что тогда многие смеялись над его прогнозом. Также президент подчеркнул, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама, напротив, верил в то, что британцы не захотят выходить их ЕС.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого-либо соглашения с Брюсселем.

В четверг британская палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

В случае, если депутаты поддержат инициативу о сроках, Т.Мэй отправится в Брюссель, чтобы официально попросить о переносе Brexit у властей Евросоюза. Чтобы предложение было одобрено, его должны будут поддержать все 27 остающихся членов ЕС.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что давал советы британскому премьер-министру Терезе Мэй о том, как следует вести переговоры по выходу...
 
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