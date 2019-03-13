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«Тему Иванича пора закрыть и жить дальше». Тренер БАТЭ прокомментировал вылет клуба из Кубка Беларуси

14.03.2019 20:21 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал вылет своей команды из Кубка Беларуси на стадии четвертьфинала. Напомним, «желто-синие» проиграли «Ислочи» со счетом 0:1. Коуч отметил усталость некоторых игроков, травмы у футболистов, попросил забыть об Иваниче и отпустил остроту по поводу переноса времени матча. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: fcbate.by

— Не хватило немного остроты, не хватило впереди завершающего удара.

— Гол пришел, потому что было очень много верховых забросов за спину. Вас удивила такая тактика соперников?

— Нет. Они и в первой игре так действовали, и на сборах. Одно дело заброс, а другое, когда в из вратарской человек в касание забивает — это настораживает.

— Показалось, что после ухода Иванича в БАТЭ некому делать обостряющие передачи и связывать игру?

— Нет. Были и у Мирко провальные игры, когда не было этих пасов. Тему Иванича пора закрыть и жить дальше. У нас много квалифицированных футболистов, которые и забить могут, и отдать.

— В норме ли физическое состояние команды? Поскольку в концовке подустали и Драгун, и Яблонский?

— В принципе-то тяжеловато/не тяжеловато… У Драгуна есть повреждение. Он терпит, молчит. Не молчит — мы знаем эту проблему, но он играет с повреждением. Женя до этого играл меньше, чем другие ребята. Сказать сейчас, что какая-то команда в оптимальной форме? Вряд ли кто-то скажет.

— По поводу раннего начала матча в будний день хочу спросить. Насколько для вас это неожиданно и как к этому относиться?

— Ну, вы же знаете причину, почему начали раньше? Ты можешь мне представить такое в Ла Лиге? Сначала назначают игру на семь, а потом, что лампочка перегорела.

БАТЭ второй год подряд остается без Кубка Беларуси. В прошлом году они проиграли брестскому «Динамо» в финале.

Борисовчане трижды завоевывали второй по значимости трофей Беларуси. В последний раз в 2015 году.

 
 
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