Грязный воздух отнимает у белорусов в среднем почти год жизни

"Завтра твоей страны" . По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году почти 50% смертей, вызванных заболеваниями, связанными с загрязнением воздуха, были из-за ишемической болезни сердца и инсульта, 18% − из-за хронической обструктивной болезни легких и острых инфекций нижних дыхательных путей, еще 6% − из-за рака легких, пишет





Авторы глобального исследования «Ambient PM2.5 Reduces Global and Regional Life Expectancy» подсчитали, что грязный воздух отнимает у белорусов почти год жизни (0,95). Для сравнения: в Польше этот показатель равен 0,75, в России — 0,77, в Латвии — 0,67.





− Сравнивать ситуацию в Беларуси с европейскими странами сложно, потому что в каждой стране, в каждом городе уровень загрязнения отличается. Тем не менее на проблему загрязнения воздуха в Беларуси однозначно стоит обратить пристальное внимание. В Минске, например, больше половины выбросов — это загрязнения выхлопными газами от автотранспорта. Лидер по загрязненному воздуху – Новополоцк, где свой вклад оказывают предприятия, — говорит сотрудница программы по отходам и химической безопасности Центра экологических решений Наталья Блыщик.









Красным выделены показатели, превышающие предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ по критериям оценки состояния атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





Наибольший вклад в загрязнение воздуха в Беларуси вносят автотранспорт, предприятия энергетики и крупные предприятия.





— Самые опасные для человека соединения в воздухе – это мелкодисперсные частицы. Сами по себе они могут быть нейтральными, но на них оседают все ядовитые вещества, из-за чего они превращаются в концентрированные «бомбочки». Мы их вдыхаем, и все это оседает у нас в легких. Везде, где есть пыль, где мало растительности, у живущих там людей будут проблемы со здоровьем, — говорит эксперт.





В представленных в исследовании ВОЗ 2015 года крупных белорусских городах количество крупнодисперсных и мелкодисперсных твердых частиц превышает рекомендуемые организацией значения.





Решить проблему проще, чем может показаться.





Высаживание деревьев, кустарников – всего того, что задерживает пыль – эффективней всего решает проблему загрязнения воздуха, считает Наталья Блыщик.





Но важно еще предпринимать меры по регулированию движения транспорта в городах.





— К примеру, если посмотреть онлайн-карту загрязнений Минска , все проспекты будут обозначены красным цветом. Вплоть до того, что в одном и том же доме в квартиры, где окна выходят на сторону дороги, будет попадать гораздо больше грязного воздуха, чем к тем, у кого окна выходят во двор, — говорит эксперт ЦЭР.





Как людям защититься от грязного воздуха?





— В квартирах, окна которых выходят на магистраль, помогает частая влажная уборка, а проветривание лучше перенести на раннее утро или поздний вечер. Я бы посоветовала при прогулках пешком ходить со стороны дворов или по парку, чтобы не дышать выхлопными газами вдоль дорог, — говорит Наталья Блыщик.





Жители крупных городов могут отслеживать ситуацию с качеством воздуха на сайте центра мониторинга окружающей среды. Если там есть предупреждения о появлении смога и повышенном уровне загрязнения воздуха, с маленькими детьми можно, например, уезжать за город.