﻿ Грязный воздух отнимает у белорусов в среднем почти год жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грязный воздух отнимает у белорусов в среднем почти год жизни

14.03.2019 20:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Европе от болезней, вызванных загрязнением воздуха, каждый год умирает больше 800 тысяч человек. Такие данные приводятся в статье Джона Монбиота, опубликованной в The Guardian.



По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году почти 50% смертей, вызванных заболеваниями, связанными с загрязнением воздуха, были из-за ишемической болезни сердца и инсульта, 18% − из-за хронической обструктивной болезни легких и острых инфекций нижних дыхательных путей, еще 6% − из-за рака легких, пишет "Завтра твоей страны".

Авторы глобального исследования «Ambient PM2.5 Reduces Global and Regional Life Expectancy» подсчитали, что грязный воздух отнимает у белорусов почти год жизни (0,95). Для сравнения: в Польше этот показатель равен 0,75, в России — 0,77, в Латвии — 0,67.

− Сравнивать ситуацию в Беларуси с европейскими странами сложно, потому что в каждой стране, в каждом городе уровень загрязнения отличается. Тем не менее на проблему загрязнения воздуха в Беларуси однозначно стоит обратить пристальное внимание. В Минске, например, больше половины выбросов — это загрязнения выхлопными газами от автотранспорта. Лидер по загрязненному воздуху – Новополоцк, где свой вклад оказывают предприятия, — говорит сотрудница программы по отходам и химической безопасности Центра экологических решений Наталья Блыщик.


Красным выделены показатели, превышающие предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ по критериям оценки состояния атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Наибольший вклад в загрязнение воздуха в Беларуси вносят автотранспорт, предприятия энергетики и крупные предприятия.

— Самые опасные для человека соединения в воздухе – это мелкодисперсные частицы. Сами по себе они могут быть нейтральными, но на них оседают все ядовитые вещества, из-за чего они превращаются в концентрированные «бомбочки». Мы их вдыхаем, и все это оседает у нас в легких. Везде, где есть пыль, где мало растительности, у живущих там людей будут проблемы со здоровьем, — говорит эксперт.

В представленных в исследовании ВОЗ 2015 года крупных белорусских городах количество крупнодисперсных и мелкодисперсных твердых частиц превышает рекомендуемые организацией значения.

Решить проблему проще, чем может показаться.

Высаживание деревьев, кустарников – всего того, что задерживает пыль – эффективней всего решает проблему загрязнения воздуха, считает Наталья Блыщик.

Но важно еще предпринимать меры по регулированию движения транспорта в городах.

— К примеру, если посмотреть онлайн-карту загрязнений Минска, все проспекты будут обозначены красным цветом. Вплоть до того, что в одном и том же доме в квартиры, где окна выходят на сторону дороги, будет попадать гораздо больше грязного воздуха, чем к тем, у кого окна выходят во двор, — говорит эксперт ЦЭР.

Как людям защититься от грязного воздуха?


— В квартирах, окна которых выходят на магистраль, помогает частая влажная уборка, а проветривание лучше перенести на раннее утро или поздний вечер. Я бы посоветовала при прогулках пешком ходить со стороны дворов или по парку, чтобы не дышать выхлопными газами вдоль дорог, — говорит Наталья Блыщик.

Жители крупных городов могут отслеживать ситуацию с качеством воздуха на сайте центра мониторинга окружающей среды. Если там есть предупреждения о появлении смога и повышенном уровне загрязнения воздуха, с маленькими детьми можно, например, уезжать за город.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европе от болезней, вызванных загрязнением воздуха, каждый год умирает больше 800 тысяч человек. Такие данные приводятся в статье Джона Монбиота, опубликованной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Capital Times намерена расширить присутствие на рынке M&A, планирует альянс с крупным мировым игроком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика