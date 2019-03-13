﻿ В Гомеле вышли на наркодилера, у которого нашли 11 кг марихуаны. 21.by
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В Гомеле вышли на наркодилера, у которого нашли 11 кг марихуаны

14.03.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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В середине февраля в Гомеле оперативники областного наркоконтроля задержали 30-летнего местного жителя — и нашли у мужчины бумажный сверток. Внутри находилось измельченное растительное вещество общей массой 3,51 г. Экспертиза показала, что это марихуана, сообщает МВД. Выяснилось, что задержанный купил наркотик у неизвестного мужчины.



Милиционеры вышли на наркодилера — им оказался 30-летний же гомельчанин. В его квартире нашли картонные коробки, в которых хранились сухие стебли и листья, а также измельченная растительная масса. Все это — марихуана. Всего изъяли 8 коробок вещества общим весом почти 11 кг.

Задержанный не только продавал наркотик, но и сам употреблял его.

Материалы дела переданы следователям.


 
Теги: Гомель
 
 
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В середине февраля в Гомеле оперативники областного наркоконтроля задержали 30-летнего местного жителя — и нашли у мужчины бумажный сверток. Внутри находилось...
 
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