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В Гомеле вышли на наркодилера, у которого нашли 11 кг марихуаны
В середине февраля в Гомеле оперативники областного наркоконтроля задержали 30-летнего местного жителя — и нашли у мужчины бумажный сверток. Внутри находилось измельченное растительное вещество общей массой 3,51 г. Экспертиза показала, что это марихуана,
Милиционеры вышли на наркодилера — им оказался 30-летний же гомельчанин. В его квартире нашли картонные коробки, в которых хранились сухие стебли и листья, а также измельченная растительная масса. Все это — марихуана. Всего изъяли 8 коробок вещества общим весом почти 11 кг.
Задержанный не только продавал наркотик, но и сам употреблял его.
Материалы дела переданы следователям.
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В середине февраля в Гомеле оперативники областного наркоконтроля задержали 30-летнего местного жителя — и нашли у мужчины бумажный сверток. Внутри находилось...
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