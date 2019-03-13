В Гомеле вышли на наркодилера, у которого нашли 11 кг марихуаны

Милиционеры вышли на наркодилера — им оказался 30-летний же гомельчанин. В его квартире нашли картонные коробки, в которых хранились сухие стебли и листья, а также измельченная растительная масса. Все это — марихуана. Всего изъяли 8 коробок вещества общим весом почти 11 кг.



