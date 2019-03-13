Снизить наказание, выпустить по амнистии — что обещают власти родственникам осужденных за наркотики

Десятки родных осужденных за наркотики в конце 2018 года пришли к парламенту, который не рассмотрел послабления в УК. Фото: Олег Киндар, TUT.BY





В ближайшее время в парламент должен поступить законопроект Совмина, который предлагает на два года смягчить нижнюю границу наказания по ч. 2 (незаконный оборот наркотиков — сейчас наказание от пяти лет лишения свободы, будет — от трех) и ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот особо опасных наркотиков, распространение группой лиц, крупный размер — сейчас наказание от восьми лет лишения свободы, будет — от шести).





— Несмотря на то, что представитель МВД заявил, что милиция и Верховный суд против корректировки закона, депутаты будут голосовать по законопроекту. Шансы, что наказание снизят, высокие, — говорит Лариса Жигарь.





Депутат нижней палаты парламента Наталья Гуйвик ранее говорила, что если поправки будут приняты, на свободу может выйти около 800 осужденных. Речь идет о тех, кому суд в свое время назначил минимальное наказание (по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК).





— Мы задавали вопрос, почему именно 800, но ответа так и не получили, — говорит Лариса Жигарь. — Надо понимать, что если ребят и будут освобождать, то это произойдет не автоматически, а по каждому осужденному суд будет принимать решение. Например, мой сын был осужден на восемь лет и один месяц лишения свободы. И скорее всего, он не выйдет после корректировки закона.









На встрече с депутатами матери осужденных затронули вопрос амнистии. Глава МВД Игорь Шуневич заявлял, что распространителей наркотиков могут включить в перечень, однако кого именно, не уточнял.





— И депутаты, и представители Генпрокуратуры нам прямо заявили: под амнистию могут попасть только осужденные по ч.1, 2, 3 ст. 328. Те, кто осужден по ч.4 (распространение в составе организованной группы, изготовление наркотиков с использованием лабораторного оборудования) и ч.5 (распространение, повлекшее смерть человека от наркотиков), сразу нет. Мы просили освободить хотя бы несовершеннолетних, ведь по ч.4 были осуждены 14-летние дети, — подчеркнула Лариса Жигарь.





Депутаты, по ее словам, обещают, что законопроект будет рассмотрен в парламенте уже в апреле.