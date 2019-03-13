ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снизить наказание, выпустить по амнистии — что обещают власти родственникам осужденных за наркотики

14.03.2019 19:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
13 марта в парламенте состоялось заседание рабочей группы по корректировке антинаркотической статьи.

«Обсуждали смягчение наказания, условно-досрочное освобождение и амнистию, — рассказала TUT.BY мать осужденного Лариса Жигарь, которая участвовала в обсуждении. — Максимум, на что мы можем рассчитывать, — минус два года от нижней границы наказания по части второй и части третьей статьи 328 УК. Для участников организованных групп амнистии не будет — это нам четко сказали». 


Десятки родных осужденных за наркотики в конце 2018 года пришли к парламенту, который не рассмотрел послабления в УК. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В ближайшее время в парламент должен поступить законопроект Совмина, который предлагает на два года смягчить нижнюю границу наказания по ч. 2 (незаконный оборот наркотиков — сейчас наказание от пяти лет лишения свободы, будет — от трех) и ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот особо опасных наркотиков, распространение группой лиц, крупный размер — сейчас наказание от восьми лет лишения свободы, будет — от шести).

— Несмотря на то, что представитель МВД заявил, что милиция и Верховный суд против корректировки закона, депутаты будут голосовать по законопроекту. Шансы, что наказание снизят, высокие, — говорит Лариса Жигарь.

Депутат нижней палаты парламента Наталья Гуйвик ранее говорила, что если поправки будут приняты, на свободу может выйти около 800 осужденных. Речь идет о тех, кому суд в свое время назначил минимальное наказание (по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК).

— Мы задавали вопрос, почему именно 800, но ответа так и не получили, — говорит Лариса Жигарь. — Надо понимать, что если ребят и будут освобождать, то это произойдет не автоматически, а по каждому осужденному суд будет принимать решение. Например, мой сын был осужден на восемь лет и один месяц лишения свободы. И скорее всего, он не выйдет после корректировки закона.


На встрече с депутатами матери осужденных затронули вопрос амнистии. Глава МВД Игорь Шуневич заявлял, что распространителей наркотиков могут включить в перечень, однако кого именно, не уточнял.

— И депутаты, и представители Генпрокуратуры нам прямо заявили: под амнистию могут попасть только осужденные по ч.1, 2, 3 ст. 328. Те, кто осужден по ч.4 (распространение в составе организованной группы, изготовление наркотиков с использованием лабораторного оборудования) и ч.5 (распространение, повлекшее смерть человека от наркотиков), сразу нет. Мы просили освободить хотя бы несовершеннолетних, ведь по ч.4 были осуждены 14-летние дети, — подчеркнула Лариса Жигарь.

Депутаты, по ее словам, обещают, что законопроект будет рассмотрен в парламенте уже в апреле.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта в парламенте состоялось заседание рабочей группы по корректировке антинаркотической статьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Командир взвода связи из Мстиславля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика