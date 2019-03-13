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Белорусский офицер спас уронившего гранату рядового
14.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский офицер спас рядового, который уронил в окоп боевую гранату РГД-5, передает телеканал «МИР 24».
Инцидент произошел на занятиях по огневой подготовке. Как отметили в Минобороны, старший лейтенант Филиппович, проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.
По данным военного ведомства, военнослужащие получили незначительные травмы ног, их жизни ничего не угрожает.
В феврале 2017 года глава администрации села Дур-Дур (Северная Осетия) Сослан Цагаев, рискуя собственной жизнью,
В 2014 году офицер Серик Султангабиев
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Военнослужащие получили незначительные травмы ног, их жизни ничего не угрожает.
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