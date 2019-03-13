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Белорусский офицер спас уронившего гранату рядового

14.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусский офицер спас рядового, который уронил в окоп боевую гранату РГД-5, передает телеканал «МИР 24».

Инцидент произошел на занятиях по огневой подготовке. Как отметили в Минобороны, старший лейтенант Филиппович, проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.

По данным военного ведомства, военнослужащие получили незначительные травмы ног, их жизни ничего не угрожает.

В феврале 2017 года глава администрации села Дур-Дур (Северная Осетия) Сослан Цагаев, рискуя собственной жизнью, спас школьника от взрыва боевой гранаты. Ребенок собирал металл и пластиковые бутылки, чтобы сдать и получить деньги. В куче строительного мусора он наткнулся на гранату.

В 2014 году офицер Серик Султангабиев спас своего соратника. На занятиях на полигоне под Екатеринбургом один из солдат выронил взведенную боевую гранату. За четыре секунды полковник успел выбросить бойца из окопа и накрыть собой боеприпас. За свой подвиг оставшийся в живых военный получил Золотую Звезду Героя России.



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Военнослужащие получили незначительные травмы ног, их жизни ничего не угрожает.
 
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