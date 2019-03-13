Белорусский офицер спас уронившего гранату рядового

Белорусский офицер спас рядового, который уронил в окоп боевую гранату РГД-5, передает телеканал «МИР 24».

Инцидент произошел на занятиях по огневой подготовке. Как отметили в Минобороны, старший лейтенант Филиппович, проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.

По данным военного ведомства, военнослужащие получили незначительные травмы ног, их жизни ничего не угрожает.

В феврале 2017 года глава администрации села Дур-Дур (Северная Осетия) Сослан Цагаев, рискуя собственной жизнью, спас школьника от взрыва боевой гранаты. Ребенок собирал металл и пластиковые бутылки, чтобы сдать и получить деньги. В куче строительного мусора он наткнулся на гранату.