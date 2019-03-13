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Почему низкие тарифы на такси – это тоже плохо?
Тема, которая оставляет равнодушными разве что приверженцев общественного транспорта – тарифы. Цены за поездки бьют рекорды, рассказали в программе
Дмитрий Боярович, СТВ:
Олег Радкевич, основатель службы такси:
Олег Радкевич – основатель одной из старейших служб такси в Минске. Конъюнктура рынка видоизменила компанию. Месяц назад служба внедрила приложение. Теперь поездки можно заказывать и оплачивать с телефона. И это – тренд, за которым будущее. Правда, и традиционные клиенты будут всегда. Сегодня по звонку происходит более 80% вызовов такси.
Дмитрий Боярович:
Возможно, он мог договориться со мной, на какой-то средний тариф. Почему он не проявил инициативу?
Олег Радкевич:
Профессионалы в сфере перевозок говорят: низкий тариф – это «медвежья услуга». Да, дёшево. И, соответственно, заманчиво. Но тем самым перевозчики лишают себя и, главное, пассажира права на безопасную дорогу. По статистике, в ДТП с участием маршруток чаще всего попадают «заказные» авто, если такси, то полулегальные. Кстати, набить на машине бренд официальной службы такси (или слегка изменённый) может кто угодно.
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Тема, которая оставляет равнодушными разве что приверженцев общественного транспорта – тарифы. Цены за поездки бьют рекорды, рассказали в программе «Специальный...
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