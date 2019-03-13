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«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?
Об онлайн-сервисах заказа такси рассказали в программе
Сервис с жёсткой демпинговой политикой оставляет их без куска хлеба.
Таксист:
Мнение о новых сервисах у Юрия – категоричное. Из-за них работать стало сложнее. Но менять сферу деятельности мужчина, всё равно, не намерен. На вопрос о том, есть ли у него в машине терминал для оплаты по карте, который, кстати, такси сейчас обязаны иметь, отвечает уклончиво.
Таксист:
Другое дело, что проконтролировать это (точнее, сам процесс перевозки пассажира в ней) почти невозможно.
Сергей Иванов, юрист:
Ответственность за пассажира в таком случае ложиться на ИП, с которым сотрудничает водитель Uber. Ну и конечно, на самого водителя. Он заинтересован в регулярном ТО, смене резины. Собственно, без этого его вовсе не возьмут на работу в компанию со штаб-квартирой в Амстердаме.
Мужчина:
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«Ни Uber, ни другие сервисы, оказывающие аналогичные услуги, не являются перевозчиками». Кто отвечает за пассажира?
Об онлайн-сервисах заказа такси рассказали в программе «Специальный репортаж». Уже даже не жалобы, а кровопролитные протесты водителей. Шофёры такси вышли на...
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