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«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»
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Проверить перевозчика могут лишь по жалобе. И это, говорят в транспортной инспекции – двоякая ситуация.
Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
То есть наш инспектор подходит к такси, в котором сидит водитель, представляется, просит предъявить документы для проведения проверки в сфере организации перевозок, показать, чем оснащён автомобиль – в это время перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем.
При этом, транспортная инспекция проводит порядка сотни проверок каждые полгода. Как правило, рекомендации органа выполняют.
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«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»
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