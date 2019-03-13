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Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

14.03.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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В правилах перевозки разбирались в программе «Специальный репортаж»

Отдельная тема – перевозка пассажиров в маршрутках сверх нормы. То есть – стоя. Во многих случаях это – административное правонарушение. Так получается, что на него обе стороны – и водитель, и пассажир, особенно в час пик, идут сознательно.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Бывают ли случаи, когда стоя ездят в маршрутке?

Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

Мужчина:
Бывает, да. Я с работы езжу каждый день в маршрутке. И наблюдаю такое, что ездят стоя люди. Забитая битком маршрутка.

Дмитрий Боярович:
А поручни есть?

Мужчина:
В некоторых есть.  В большинстве – нет. Тормозит – резко падают все. И всё. Бьются.

Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

Сергей Иванов, юрист:
Если пассажир видит, что в транспортном средстве поручни отсутствуют, то, соответственно, лучше воздержаться от такой поездки. С другой стороны, и водитель транспортного средства, который обязан знать, предназначено ли его транспортное средство для перевозки стоящих пассажиров или нет, в случае, даже если пассажиры изъявляют такое желание, не должен осуществлять такую перевозку, поскольку это влечёт за собой ответственность перевозчика.  

Только ответственность, о которой идёт речь, – для перевозчика едва ли ощутима. Штраф за провоз пассажира стоя – 12,5 рублей. Это половина базовой величины.

И если у регулярного перевозчика лицензию (за многократные нарушения) могут отобрать, то у «заказного» её нет, в принципе.

Можно ли в маршрутке перевозить стоящих пассажиров?

Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
В Германии неправильно припарковался – штраф 1000 Евро. Все выполняют. Никто неправильно не паркуется, да. А здесь ответственность – она такая символическая. И если раньше это был лицензируемый вид деятельности, то одна из мер, которые мы могли применять – это прекращение лицензии за грубые нарушения. Теперь этого нет. 


 
 
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В правилах перевозки разбирались в программе «Специальный репортаж».  Отдельная тема – перевозка пассажиров в маршрутках сверх нормы. То есть – стоя. Во многих...
 
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