|
«Посадочный талон – это «филькина грамота». Эксперимент СТВ: проверили, как перевозят пассажиров «нерегулярщики»
Имеют ли юридическую силу посадочные талоны, Что значит «заказное» транспортное средство, разбирались в программе
Андрей Гладкий, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Решаем проверить, как обслужит пассажира так называемый «нерегулярщик». Для этого бронируем место в пригородной маршрутке. С виду – опрятный микроавтобус с вай-фаем и мягкими креслами. Заходим в салон незадолго до отправления. Рассчитываемся с водителем и (пока единственные из семи пассажиров) просим билет.
Диалог корреспондента с водителем:
– Спасибо.
В этой тайне за двумя печатями (обе из них принадлежат некоему ООО) просим разобраться представителя компании-перевозчика.
Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:
Ну, а что такое печать? Ну, ООО – хорошо. По факту, вот этот билет и бумажка с печатью может быть основанием для контролирующих органов для выяснения, на каком основании вообще была совершена перевозка. Далее – чек. Товарный чек. Здесь не указано ни маршрута, ни номера маршрута, ни водителя.
При этом такие проездные документы едва ли помогут пассажиру в случае непредвиденной ситуации.
Иван Алисейко, начальник управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Посадочный талон – это «филькина грамота». Эксперимент СТВ: проверили, как перевозят пассажиров «нерегулярщики»
Имеют ли юридическую силу посадочные талоны, Что значит «заказное» транспортное средство, разбирались в программе «Специальный репортаж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)