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«Стала появляться знаменитая табличка «Заказной»: как перевозчики уходят от получения разрешений
О том, что значит «заказное» транспортное средство, рассказали в программе
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Для этого им не требуются лицензии, путевые листы или диспетчерские службы. Де факто же – такие перевозчики вклиниваются на регулярные маршруты. Причём, отличить одних от других порой сложно.
Андрей Гладкий, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
То есть пассажир уже должен задуматься о том, насколько легальна такая перевозка. И по всей вероятности, она не соответствует законодательству и, возможно, даже незаконна такая перевозка.
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О том, что значит «заказное» транспортное средство, рассказали в программе «Специальный репортаж».
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