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«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

14.03.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Эта, казалось бы, обычная «маршрутка» (а точнее, её водитель) совсем недавно стала курьёзным ньюсмейкером.

Шофёр собрался вести 16 пассажиров из Минска в Могилёв… пьяным.

И едва начав движение – попал в аварию, рассказали в программе «Специальный репортаж»

«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Освидетельствование подтвердило факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования – более 2 промилле алкоголя.

О состоянии водителя в ГАИ сообщили очевидцы. Они же и выдернули ключ зажигания после ДТП.

«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Его виновник от инспекторов пытался скрыться. Не получилось. Машину отправили на штрафстоянку. Шофёру – выписали штраф.

Предрейсовый контроль – обязательная часть работы перевозчиков.

«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Вне зависимости от формы собственности и типа перевозок. Его задача – не допустить подобных случаев. К примеру, в этой компании к процедуре – строгий подход.

«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:
Проходит контроль водитель на содержание алкоголя. И давление. Это обязательные процедуры. Если повышенное давление водителя тоже нельзя на линию выпустить.

И соответственно, у нас внутренне распоряжение: даже если есть какая-то доля промилле – водитель не выходит на линию. Ему не подписывается путевой лист, не делается отметка.

«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Скажите пожалуйста, если бы это была регулярная маршрутка, которая пошла бы отмечаться к диспетчеру на центральном вокзале, выпустил ли бы диспетчер (даже если просто пассажиры заметили) такую машину на линию? Конечно, нет.

Екатерина Станкевич считает: это – лишь вершина айсберга проблем, с которыми сталкиваются пассажиры, пользуясь услугами нерегулярных перевозчиков. Последние, в силу разных причин, хуже заботятся о безопасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Эта, казалось бы, обычная «маршрутка» (а точнее, её водитель) совсем недавно стала курьёзным ньюсмейкером. Шофёр собрался вести 16 пассажиров из Минска в Могилёв…...
 
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