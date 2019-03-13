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«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске
Эта, казалось бы, обычная «маршрутка» (а точнее, её водитель) совсем недавно стала курьёзным ньюсмейкером.
И едва начав движение – попал в аварию, рассказали в программе
Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Его виновник от инспекторов пытался скрыться. Не получилось. Машину отправили на штрафстоянку. Шофёру – выписали штраф.
Вне зависимости от формы собственности и типа перевозок. Его задача – не допустить подобных случаев. К примеру, в этой компании к процедуре – строгий подход.
Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Екатерина Станкевич считает: это – лишь вершина айсберга проблем, с которыми сталкиваются пассажиры, пользуясь услугами нерегулярных перевозчиков. Последние, в силу разных причин, хуже заботятся о безопасности.
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Эта, казалось бы, обычная «маршрутка» (а точнее, её водитель) совсем недавно стала курьёзным ньюсмейкером. Шофёр собрался вести 16 пассажиров из Минска в Могилёв…...
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