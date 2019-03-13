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Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%

14.03.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В последние годы в Беларуси всё активнее развивается интернет-торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2018 количество магазинов торгующих в сети увеличилось на 20 %. Сейчас их зарегистрировано почти 19,5 тысяч.

Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%

Чаще всего белорусы покупают в интернете бытовую технику и электронику, автотовары, а также товары для красоты и здоровья. Специалисты считают, что электронная коммерция продолжит расти опережающими темпами.

Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%

Сейчас доля продаж интернет магазинов в общем товарообороте страны составляет примерно 3,5 %, тогда как общемировой показатель в два раза выше.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В последние годы в Беларуси всё активнее развивается интернет-торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2018 количество...
 
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