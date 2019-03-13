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Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый
Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, от жителей Могилёвской области главе государства поступило полсотни вопросов. Большинство из них касается темы ЖКХ, и в частности плохого качества дорог. Ни одна из проблем не останется без внимания.
Инна Филиппова, начальник управления Могилёвского облисполкома:
Чтобы знать, чем живут люди и помочь им разобраться со своими проблемами, чиновники разных уровней проводят выездные приемы граждан. На встречу с заместителем премьер-министра страны Михаилом Русым пришли несколько жителей Славгорода. Тамара Слепцова поделилась наболевшим.
Во время больших дождей или активного таяния снега улица и участок её дома тонет в воде. Она стекает с площадки недавно построенного магазина. Ливнёвка не справляется, и вода затапливает огороды, а дорогу, по словам женщины, делает непроходимой. Михаил Русый поручил районным властям в ближайшее время решить вопрос. Снять проблему планируют с помощью новой системы водоотведения и ремонта дороги.
Тамара Слепцова, житель Славгорода:
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ну и людям надо говорить прямо, не заигрывать, то, что должны делать и они. Когда приходят и говорят «у нас грязно». Взяли веники, лопаты, вычистили, отработали.
Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти, поставленная главой государства. Такие выездные приёмы представители правительства и Администрации Президента регулярно проводят во всех регионах страны. И подтверждают, что нерешаемых проблем не бывает.
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Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, от...
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