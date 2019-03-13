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Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

14.03.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Например, от жителей Могилёвской области главе государства поступило полсотни вопросов. Большинство из них касается темы ЖКХ, и в частности плохого качества дорог. Ни одна из проблем не останется без внимания.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Инна Филиппова, начальник управления Могилёвского облисполкома:
Все, поступившие в Могилёвский облисполком, обращения граждан в настоящее время находятся на рассмотрении. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Проводятся встречи с заявителями при необходимости. Обращения все поставлены на контроль. По ним будут приняты исчерпывающие меры реагирования, а заявители получат письменные ответы.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Чтобы знать, чем живут люди и помочь им разобраться со своими проблемами, чиновники разных уровней проводят выездные приемы граждан. На встречу с заместителем премьер-министра страны Михаилом Русым пришли несколько жителей Славгорода. Тамара Слепцова поделилась наболевшим.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Во время больших дождей или активного таяния снега улица и участок её дома тонет в воде. Она стекает с площадки недавно построенного магазина. Ливнёвка не справляется, и вода затапливает огороды, а дорогу, по словам женщины, делает непроходимой. Михаил Русый поручил районным властям в ближайшее время решить вопрос. Снять проблему планируют с помощью новой системы водоотведения и ремонта дороги.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Тамара Слепцова, житель Славгорода:
Я очень довольна встречей с вице-премьером. Он отнесся очень внимательно к моему вопросу. И надеюсь, что после его отъезда все изменится, благоустроится. Не будет этих стоков, которые идут на нашу улицу и к моему дому. Я очень благодарна.

Нерешаемых проблем не бывает. В Славгороде выездной приём граждан провёл Михаил Русый

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Посещение любого руководителя, встречи с людьми – это эффективно. Кому-то нравится, не нравится, с людьми надо встречаться. Картина становится ясной. Люди приходят с довольно проблемными вопросами. Они небольшие в масштабе страны, но для этого человека они достаточно чувствительные.

Ну и людям надо говорить прямо, не заигрывать, то, что должны делать и они. Когда приходят и говорят «у нас грязно». Взяли веники, лопаты, вычистили, отработали.

Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти, поставленная главой государства. Такие выездные приёмы представители правительства и Администрации Президента регулярно проводят во всех регионах страны. И подтверждают, что нерешаемых проблем не бывает.
 
 
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Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, от...
 
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