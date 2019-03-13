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Интерпол по просьбе Турции объявил в розыск 20 саудовцев по делу об убийстве Хашкаджи

14.03.2019 20:41 — Разное | Интерфакс  
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Интерпол выдал "красные уведомления" в отношении 20 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в четверг турецкая газета "Дейли Сабах".

Издание отмечает, что эта международная организация объявила их в розыск по запросу Турции.

Так называемые "красные уведомления" предполагают немедленный арест этих лиц и последующее рассмотрение запроса на их экстрадицию.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

 
 
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Интерпол выдал "красные уведомления" в отношении 20 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи,...
 
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