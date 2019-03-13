"Ислочь" выбила БАТЭ из Кубка Беларуси по футболу

Борисовский БАТЭ проиграл "Ислочи" в матче 1\4 финала Кубка Беларуси по футболу. Матч, который состоялся в четверг вечером, завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Комаровский.

Первый матч между этими же соперниками завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч в полуфинал вышла "Ислочь".

"Не хватило немного остроты, не хватило впереди завершающего удара", - объяснил причину поражения на послематчевой пресс-конференции главный тренер БАТЭ Алексей Бага.