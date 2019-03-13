Capital Times намерена расширить присутствие на рынке M&A, планирует альянс с крупным мировым игроком

Инвесткомпания Capital Times с офисами в Украине иБеларуси намерена расширить присутствие на мировом рынке консалтинговых услуг в сфере слияний и поглощений (M&A), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер компании Эрик Найман.

Комментируя обновление корпоративного стиля Capital Times, он отметил, что компания планирует сопровождать проекты с привлечением международных инвесторов с азиатских и европейских рынков, которые активно интересуются Украиной и ее потенциалом.

Кроме этого, Capital Times планирует в этом году создать альянс с одним из крупных мировых игроков на рынке M&A.

"Для глобальных игроков важно именно партнерство с украинскими компаниями и развитие совместных проектов, а не просто поглощение бизнеса. Они хотят развивать свои международные интересы, имея локальных партнеров, которые хорошо ориентируются в особенностях внутренних рынков", - сказал Э.Найман.

Помимо рынка M&A, в фокусе инвесткомпании усиление позиций на рынке управления благосостоянием (wealth management). По словам Э.Наймана, в этой сфере перспективным видится предоставление доступа украинскому частному капиталу к инвестициям на американском рынке, и Capital Times активно сотрудничает с пока единственным, по ее данным, на украинском рынке робо-адвайзером, который позволяет украинцам покупать ценные бумаги американских компаний.

"В сфере проходящей сейчас валютной либерализации - это огромные возможности для инвестиций", - отметил Э.Найман.

Capital Times основана в 2006 году, специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении благосостоянием. Главные офисы компании находятся в Киеве и Минске. Помимо Э.Наймана, управляющим партнером компании является Сергей Гончаревич.