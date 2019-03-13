Командир взвода связи из Мстиславля

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Армия должна быть в судьбе каждого мужчины. Константин Лазаренков определил это для себя ещё со школьной скамьи. Родившись в семье, где отец и дед носили погоны, и он решил стать офицером.

В юные годы Костя часто бывал у дедушки Бориса Петровича. Нравились пареньку рассказы дедушки, кадрового военного, а потом майора милиции, о службе в далёкой Монголии. Впечатлённый его повествованием, не раз представлял себя в военной форме в бескрайних монгольских степях.





Отец Константина Алексей Борисович продолжил дело своего отца и стал защитником правопорядка. Закончил службу в звании капитана милиции. Не стал нарушать традицию и Константин — поступил на военный факультет учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

— Первый месяц было нелегко привыкать к жизни по уставу, строгому распорядку дня, — вспоминает молодой офицер. — А потом всё вошло в колею, трудности уже не пугали.

Четыре с половиной года учёбы пролетели незаметно. Впереди Константина Алексеевича ждёт служба в должности командира взвода связи в г. Полоцке. Кроме того, он получил специальность инженера по информационным технологиям.

— В последнее время связь в войсках очень развивается. Узнавать новое, а потом внедрять на практике всегда интересно, — говорит лейтенант. — Аналоговые станции связи уходят в прошлое. На смену им приходят цифровые. Современный военно-служащий-связист, это не солдат с катушкой провода в руках, хотя во время учёбы пришлось освоить и такой вид связи.

Не исключено, что кто-то из будущих призывников Мстиславщины будет служить под началом Константина Лазаренкова.

— Армии не надо бояться, — говорит Константин Алексеевич. — Служить — мужское дело. Будем достойными этой обязанности.