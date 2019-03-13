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Польша поддерживает политику "открытых дверей" для членства в НАТО

14.03.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Варшава выступает за продолжение политики "открытых дверей" относительно членства в НАТО новых членов, включая Украину. Это, выступая в четверг в Сейме Польши с задачами внешней политики РП на 2019 года, подчеркнул глава МИД страны Яцек Чапутович.

"Польша поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО... Мы стремимся к углублению сотрудничества со странами-партнерами НАТО, прежде всего из нашего ближайшего окружения: Финляндией, Швецией, Украиной, Молдовой, Грузией, с которыми нас объединяет сходство оценки относительно угроз международной безопасности", - подчеркнул Чапутович.

Польский министр сообщил, что Варшава призывает НАТО поддерживать восточных соседей. Он обратил внимание, что в Люблине дислоцируется литовско-польско-украинская бригада ЛитПолУкрбриг, которую недавно посетили президенты Украины, Литвы и Польши.


Чапутович подчеркнул, что вместе с союзниками Польша реализует политику развития платформы НАТО-Украина и борьбы с гибридными угрозами, целью которой является укрепление защиты критической инфраструктуры, киберзащита или борьба с терроризмом.

 
 
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Варшава выступает за продолжение политики "открытых дверей" относительно членства в НАТО новых членов, включая Украину. Это, выступая в четверг в Сейме Польши с...
 
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