Беларусь хочет купить нефтепровод у кума Путина

"Белсат" . Антимонопольный комитет Украины рассмотрит заявление белорусского «Нефтебитумного завода» на приобретение более 50% акций компании «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующей украинский участок нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», передает





Номинальным владельцем трубопровода является швейцарская фирма International Trading Partners AG. Ее собственник – гражданин Германии Анатолий Шеффер. По данным СМИ, он входит в окружение украинского политика, «кума Путина» Виктора Медведчука.





«Этот трубопровод является стратегическим и весьма привлекательным с точки зрения получения прибыли в среднесрочной перспективе», – отмечает Геннадий Рябцев, эксперт в сфере энергетики.





Украина не в состоянии удовлетворить свои потребности в нефтепродуктах. Для Беларуси украинский рынок – лакомый кусок. В 2016 году доля белорусских товаров от импортных поставок в Украину составляла 55%. Но в последующие годы наступать на пятки белорусским поставщикам стала Россия.





«Естественно, что Беларусь хочет вернуть себе утраченную часть рынка, и она за это будет бороться. Основным конкурентом на украинском рынке является РФ, как бы украинские власти не утверждали, что российской нефти в Украине нет. Поэтому белорусы из украинского рынка попробуют выбить структуры Медведчука, то есть российских поставщиков», – отмечает Игорь Тышкевич из Украинского института будущего.





Приобретение украинской части нефтепровода «Самара – Западное направление» является стратегически важным для Минска . Александр Лукашенко в этом году как минимум дважды встречался с Виктором Медведчуком. Сама по себе инфраструктура большого значения не имеет. Эксперты уверены, что по трубопроводу может закачиваться только один продукт – российское топливо, и любой из его владельцев будет ориентирован на работу с российскими компаниями.









«Какого рода эти договоренности, какие гарантии, является ли это владение формальным или фактическим – это другой вопрос. Но то, что без согласования с россиянами и владельцами российских ресурсов не обойдется – полностью очевидно», – считает эксперт Сергей Куюн.





Ранее «Нефтебитумный завод» претендовал на покупку государственного пакета акций украинского «Центрэнерго», владеющим тремя ТЭС, но приватизация в декабре прошлого года не состоялась – украинский Фонд госимущества нашел в сделке российский след.



