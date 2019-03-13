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Крестный ход против «содомской идеологии» в Могилеве отменили

14.03.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Никто не дал благословения.

Крестного хода «против содомской идеологии», который анонсировала газета «Вечерний Могилев», не будет. «Журналисты поспешили, — рассказал телеканалу "Белсат“ представитель Центра защиты детей и материнства при Могилевской епархии отец Владимир. — Никто благословения на проведение хода не давал».

По информации «Вечернего Могилева», крестный ход «против содомской идеологии» должен был состояться 16 марта. И пройти от храма в честь Святых Богоотца Иоакима и Анны (район завода им. Кирова — Чаусское шоссе) до храма в честь Иконы Божией Матери «Всецарица» в Казимировке (Минское шоссе, 16).


«Проблемы создания и сохранения семьи в современном мире являются очень серьезными в силу разрушения традиционных ценностей, попрания духовности и нравственности. <…> Носителями, сторонниками и покровителями содомской идеологии наносится непоправимый ущерб существованию нашего белорусского общества, разрушается основной социальный капитал. Сохраним семью — сохраним государство и родную Беларусь!» — пишет газета.

Пресс-служба Могилевской епархии не подтвердила планы проведения крестного хода. А представитель Центра защиты детей и материнства при Могилевской епархии отец Владимир назвал слова о «содомской идеологии» креативом журналистов.

 
Теги: Могилев
 
 
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