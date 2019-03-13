﻿ Поезд Гродно-Гливице отменяют из-за невостребованности. Вместо него возобновят сообщение с Краковом. 21.by
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Поезд Гродно-Гливице отменяют из-за невостребованности. Вместо него возобновят сообщение с Краковом

14.03.2019 21:03 — Разное | Партизан  
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С 21 марта поезд Гродно-Гливице отменяют. Вместо этого возобновляется сообщение с другим польским городом - Краковом.

Об этом стало известно «Гродненской правде» после вчерашнего принятия управлением Белорусской железной дороги решения о возобновлении прежнего маршрута Гродно-Краков с 21 марта. Поезд Гродно-Гливице был открыт с 9 декабря прошлого года. 

Возвращается маршрут, более востребованный безвизовыми туристами из польского Кракова, к которому подходят линии железнодорожного сообщения с другими западноевропейскими странами. Гродненцам опять открывается возможность посетить этот старинный польский город.

Как сообщили на железнодорожном вокзале Гродно, поезд №304/303 Гродно-Краков будет прибывать в наш город в 14.10 и отправляться  15.31. Однако уже с 31 марта, когда введут летнее расписание поездов, поезд из Кракова в Гродно будет прибывать в 15.10 и отправляться в 16.31. На поезде второго класса  PKP Intersity до Кракова можно будет добраться за 8,5 часа.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 21 марта поезд Гродно-Гливице отменяют. Вместо этого возобновляется сообщение с другим польским городом - Краковом.
 
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