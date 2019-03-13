Поезд Гродно-Гливице отменяют из-за невостребованности. Вместо него возобновят сообщение с Краковом

«Гродненской правде» после вчерашнего принятия управлением Белорусской железной дороги решения о возобновлении прежнего маршрута Гродно-Краков с 21 марта. Поезд Гродно-Гливице был открыт с 9 декабря прошлого года. Об этом стало известнопосле вчерашнего принятия управлением Белорусской железной дороги решения о возобновлении прежнего маршрута Гродно-Краков с 21 марта. Поезд Гродно-Гливице был открыт с 9 декабря прошлого года.





Возвращается маршрут, более востребованный безвизовыми туристами из польского Кракова, к которому подходят линии железнодорожного сообщения с другими западноевропейскими странами. Гродненцам опять открывается возможность посетить этот старинный польский город.



