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Поезд Гродно-Гливице отменяют из-за невостребованности. Вместо него возобновят сообщение с Краковом
С 21 марта поезд Гродно-Гливице отменяют. Вместо этого возобновляется сообщение с другим польским городом - Краковом.
Об этом стало известно
Возвращается маршрут, более востребованный безвизовыми туристами из польского Кракова, к которому подходят линии железнодорожного сообщения с другими западноевропейскими странами. Гродненцам опять открывается возможность посетить этот старинный польский город.
Как сообщили на железнодорожном вокзале Гродно, поезд №304/303 Гродно-Краков будет прибывать в наш город в 14.10 и отправляться 15.31. Однако уже с 31 марта, когда введут летнее расписание поездов, поезд из Кракова в Гродно будет прибывать в 15.10 и отправляться в 16.31. На поезде второго класса PKP Intersity до Кракова можно будет добраться за 8,5 часа.
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С 21 марта поезд Гродно-Гливице отменяют. Вместо этого возобновляется сообщение с другим польским городом - Краковом.
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