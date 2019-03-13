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Многострадальный пивзавод в Гродно снова попытаются продать

14.03.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Как рассказали "Вечернему Гродно" в Гродненском горисполкоме, сейчас идёт активная работа по восстановлению технической документации, необходимой для того, чтобы помещения можно было выставить на открытый аукцион.

Для каждого из 14 зданий, среди которых 3 постройки относятся к историко-культурным ценностям, нужно подготовить отдельный техпаспорт. После того, как пакет техдокументации будет готов, его отправят в Минск для согласования в нескольких ведомствах, в том числе в Минкульте и «Белэкспертизе».

К слову, сейчас экс-дворец Сапегов-Огинских находится под наблюдением охраны, которая дежурит там круглосуточно. Напомним, 21 мая 2017 года незадолго до проведения аукциона на территории пивзавода произошёл крупный пожар.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как рассказали "Вечернему Гродно" в Гродненском горисполкоме, сейчас идёт активная работа по восстановлению технической документации, необходимой для того, чтобы...
 
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