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Многострадальный пивзавод в Гродно снова попытаются продать
Как рассказали
Для каждого из 14 зданий, среди которых 3 постройки относятся к историко-культурным ценностям, нужно подготовить отдельный техпаспорт. После того, как пакет техдокументации будет готов, его отправят в Минск для согласования в нескольких ведомствах, в том числе в Минкульте и «Белэкспертизе».
К слову, сейчас экс-дворец Сапегов-Огинских находится под наблюдением охраны, которая дежурит там круглосуточно. Напомним, 21 мая 2017 года незадолго до проведения аукциона на территории пивзавода произошёл крупный пожар.
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