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ИП бьют тревогу: возникла проблема с наличными расчетами за рубежом

14.03.2019 20:56 — Разное | Партизан  
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Глава общественной организации ИП мелкой розницы «Перспектива» Анатолий Шумченко решил обратиться к главе Администрации президента, в Совмин и Нацбанк.

ИП столкнулись с проблемой расчетов наличными (в инвалюте) за пределами страны из-за постановления Национального банка № 612, которое было принято в декабре 2018 года.

В начале марта 2019-го один из гомельских ИП сообщил, что местное отделение Нацбанка заявило однозначно: на расчеты по валютным операциям для ИП за рубежом разрешения нет.

После этого «Перспектива» начала активно контактировать с министерствами по налогам и сборам и экономики. Был отправлен запрос в Нацбанк. Также организация обратилась к первому вице-премьеру Александру Турчину. Ответов пока нет.

Общественная организация хочет добиться, чтобы ИП розничной торговли, как и до этого, разрешили платить иностранной наличной валютой вне страны при сделках по импорту.

 
 
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Глава общественной организации ИП мелкой розницы «Перспектива» Анатолий Шумченко решил обратиться к главе Администрации президента, в Совмин и Нацбанк.
 
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