ИП бьют тревогу: возникла проблема с наличными расчетами за рубежом

ИП столкнулись с проблемой расчетов наличными (в инвалюте) за пределами страны из-за постановления Национального банка № 612, которое было принято в декабре 2018 года.





В начале марта 2019-го один из гомельских ИП сообщил, что местное отделение Нацбанка заявило однозначно: на расчеты по валютным операциям для ИП за рубежом разрешения нет.





После этого «Перспектива» начала активно контактировать с министерствами по налогам и сборам и экономики. Был отправлен запрос в Нацбанк. Также организация обратилась к первому вице-премьеру Александру Турчину. Ответов пока нет.





Общественная организация хочет добиться, чтобы ИП розничной торговли, как и до этого, разрешили платить иностранной наличной валютой вне страны при сделках по импорту.



