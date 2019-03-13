На слонимской фабрике выявлены крупные махинации с налогами

сообщает Комитет госконтроля. На камвольно-прядильном предприятии в Гродненской области (очевидно, речь о Слонимской камвольно-прядильной фабрике – ред.) производили махинации с налогами,Комитет госконтроля.





Обычно предприятие закупает овечью шерсть на Северном Кавказе, но в одной из поставок продавцом выступило минское частное унитарное предприятие, которое не имело работников в штате и не платило налогов. Это вызвало подозрения сотрудников финансовой милиции.









При проверке оказалось, что директор после регистрации предприятия сразу передал печать и средства управления счетами сторонним лицам. Было установлено, что данная структура является лжепредпринимательской, то есть фабрика поместила в бухгалтерский учет фиктивные документы. Таким образом реальный размер затрат на закупку сырья был искажен, это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов в сумме более 160 тысяч рублей.





Деньги уже взысканы в бюджет.



