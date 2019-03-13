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Беларусь посетит представитель ОБСЕ по свободе СМИ
На следующей неделе 18-20 марта Минск посетит представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его визит носит официальный характер.
Представитель ОБСЕ проведет встречи в госорганах, Беларусской ассоциации журналистов, руководством медиа и журналистами, сообщает
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На следующей неделе 18-20 марта Минск посетит представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его визит носит официальный характер.
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