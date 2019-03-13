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В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе
Новости Беларуси. В Беларуси готовится указ о сетевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, позволит студентам вузов, в которых нет военной кафедры, обучаться воинской науке в другом университете.
Критерии отбора при этом останутся прежними: хорошие медицинские показатели и высокий средний балл. Количество вакантных мест для юношей будет зависеть от кадровой востребованности.
Практика сетевого обучения уже существует в России. В нашей стране указ может вступить в силу в 2020 году.
Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Министерства обороны Беларуси:
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В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе
Новости Беларуси. В Беларуси готовится указ о сетевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, позволит студентам вузов, в которых нет...
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