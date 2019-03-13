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В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

14.03.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси готовится указ о сетевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, позволит студентам вузов, в которых нет военной кафедры, обучаться воинской науке в другом университете.

В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Критерии отбора при этом останутся прежними: хорошие медицинские показатели и высокий средний балл. Количество вакантных мест для юношей будет зависеть от кадровой востребованности.

В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Практика сетевого обучения уже существует в России. В нашей стране указ может вступить в силу в 2020 году.

В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Министерства обороны Беларуси:
Данный указ прорабатывается в Министерстве образования и он касается не только военной подготовки, это очень небольшая часть. Там будет включена наша компетенция. Это расширит линейку возможностей военных кафедр, а также даст возможность обучаться ребятам, которым не получилось поступить в военное учебное заведение. Но человек хочет связать свою жизнь или с Вооруженными Силами, или с любой другой силовой структурой.

В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Развитие системы военного образования обсуждали в Минске. В частности, будут ли отправлять в армию студентов во время летних каникул, а также продолжат ли набирать девушек в военную академию. Кстати, специалистов силового блока сейчас готовят и в 7-ми гражданских вузах страны.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси готовится указ о сетевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, позволит студентам вузов, в которых нет...
 
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