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Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ

14.03.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В белорусском футболе произошла сенсация. Главный белорусский футбольный клуб последних лет – БАТЭ–покинул розыгрыш Кубка страны на четвертьфинальной стадии,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ

Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ

Обидчиком «жёлто-синих» стала «Ислочь». После ничьей на «Борисов-Арене», команда из Минского района в ответной игре добилась минимальной победы – 1:0. Единственный гол на счету Дмитрия Комаровского.

15 марта розыгрыш Кубка Беларуси продолжится.
 
 
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Новости Беларуси. В белорусском футболе произошла сенсация. Главный белорусский футбольный клуб последних лет – БАТЭ–покинул розыгрыш Кубка страны на...
 
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