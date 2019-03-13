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Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области
Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это должны быть направлены резервы всех ведомств, такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности.
Станислав Зась отметил, что в Беларуси создана целая система, есть соответствующее законодательство и несмотря на то, что наши соотечественники реже попадают в чрезвычайные ситуации, по-прежнему есть слабые места. Цена которых – жизни людей.
Так, в 2018 году пожары случались на 15 % чаще, в огне погибли 517 человек. Потому, акцент – на профилактику. Особенно в регионах. Здесь должны быть активнее задействованы возможности МЧС.
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Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это...
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