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Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

14.03.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это должны быть направлены резервы всех ведомств, такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Станислав Зась отметил, что в Беларуси создана целая система, есть соответствующее законодательство и несмотря на то, что наши соотечественники реже попадают в чрезвычайные ситуации, по-прежнему есть слабые места. Цена которых – жизни людей.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Так, в 2018 году пожары случались на 15 % чаще, в огне погибли 517 человек. Потому, акцент – на профилактику. Особенно в регионах. Здесь должны быть активнее задействованы возможности МЧС.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Конечно, нам надо повышать эффективность и образовательного процесса наших людей, молодежи прежде всего. Более эффективно использовать те образовательные центры, которые созданы в каждой области.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Напомним, 14 марта в Гомеле прошел семинар, во время которого обсудили возможные меры профилактики преступлений, влекущих за собой смерть людей.


 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это...
 
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