Участники донорской конференции по Сирии выделят $7 млрд на гумпомощь этой стране - ООН

Участники состоявшейся в Бельгии международной донорской конференции по Сирии обязались выделить около $7 млрд на оказание гумпомощи сирийцам, сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг.

"Делегации на донорской конференции в Брюсселе обязались выделить почти $7 млрд ", - написала она в четверг в своем аккаунте в Twitter.

М.Флеминг отметила, что эти средства пойдут на оказание помощи как на территории Сирии, так на поддержку покинувших эту страну беженцев.

С 12 по 14 марта в Брюсселе прошла третья Международная конференция по оказанию помощи будущему Сирии и странам региона.

Ранее в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что одна из важнейших целей этой конференции - напомнить миру о важности решения политического кризиса в Сирии и оказания поддержки сирийскому народу.

"Важно сохранять вопрос Сирии и сирийского народа во главе международной повестки... Мы хотим, чтобы конфликт в Сирии не был забыт, чтобы о жителях Сирии не забывали в тот момент, когда, кажется, международное сообщество стало чуть меньше обращать внимание на эти темы", - сказала она журналистам.

Она подчеркнула, что важно поддерживать мирный политический процесс в Сирии под эгидой ООН.