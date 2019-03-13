До 18 тыс. граждан Грузии в 2018 году обратились к странам ЕС с просьбой предоставить убежище - СМИ

Число первичных заявок от граждан Грузии с просьбой предоставить убежище в странах Евросоюза в 2018 году составило 17 980, сообщает в четверг грузинский Первый канал со ссылкой на Статистическую службу ЕС.

Сообщается, что граждане Грузии составили 3% от общего количества соискателей убежища в ЕС в прошлом году.

В информации отмечается, что грузинские граждане входят в первую тройку соискателей убежища во Франции, Ирландии, Чехии, Дании и Лихтенштейне.

На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после состоявшегося в Брюсселе 5-го по счету заседания Совета ассоциации Грузия-Евросоюз заявил, что поиск убежища в странах ЕС не принесет для грузинских граждан никакого результата, так как Грузия считается безопасной страной.

При этом в Евросоюзе призвали власти Грузии продолжить работу в направлении сокращения числа нарушителей условий безвизового режима со странами Шенгенской зоны.

Накануне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в очередной раз призвал грузинских граждан не пытаться искать убежище в странах ЕС. Он также заявил о том, что Грузия включена в список безопасных стран и посоветовал тем грузинским гражданам, которые на данный момент находятся в странах ЕС с целью получения убежища, вернуться на родину.