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Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

14.03.2019 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Четыре полосы для движения, просторные тротуары и дополнительные светофоры. Реконструкцию улицы Макаёнка планируют завершить в июне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

Расширение дороги на участке от проспекта Независимости до улицы Парниковой стало необходимостью для многих жителей Первомайского района. Это связано со строительством крупного жилого комплекса.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

На обновленной улице сохранятся 5 остановок, а также появятся велодорожка и разделительная полоса с ограждением. Для создания безбарьерной среды на переходах понизят бордюры, а на краю тротуара уложат специальную тактильную плитку.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

Что думаю минчане по поводу реконструкции? Подробности опроса – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Четыре полосы для движения, просторные тротуары и дополнительные светофоры. Реконструкцию улицы Макаёнка планируют завершить в июне, сообщили в...
 
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