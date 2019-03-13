Женщины за рулём больших машин. В Хакасии начали работать роботизированные «БелАЗы»

Новости Беларуси. Роботизированные «БелАЗы» начали работать в Хакасии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И управлять жодинскими карьерными беспилотниками будут женские экипажи. Разработка данных самосвалов профинансирована из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Еще пятью экземплярами заинтересовались в Кемерово.





Таким образом, в 2019 году будет собрано как минимум 10 роботизированных машин. Спрос может возникнуть и в Якутии, где элементарно не хватает рабочих рук в отдаленных участках. Еще одно направление взаимосотрудничества двух стран в сфере машиностроительства – совместная разработка дизельного двигателя.