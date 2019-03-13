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Женщины за рулём больших машин. В Хакасии начали работать роботизированные «БелАЗы»
Новости Беларуси. Роботизированные «БелАЗы» начали работать в Хакасии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
И управлять жодинскими карьерными беспилотниками будут женские экипажи. Разработка данных самосвалов профинансирована из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Еще пятью экземплярами заинтересовались в Кемерово.
Таким образом, в 2019 году будет собрано как минимум 10 роботизированных машин. Спрос может возникнуть и в Якутии, где элементарно не хватает рабочих рук в отдаленных участках. Еще одно направление взаимосотрудничества двух стран в сфере машиностроительства – совместная разработка дизельного двигателя.
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Новости Беларуси. Роботизированные «БелАЗы» начали работать в Хакасии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И управлять жодинскими карьерными беспилотниками...
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