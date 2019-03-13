ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

14.03.2019 22:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

За основу собственной работы девушка взяла насущный вопрос: грозит ли родному городу эпидемия малярии. Опасения вызвало загрязненное местное озеро. Успокоить горожан помогли научные эксперименты школьницы.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

Полина Слемянец, ученица средней школы №4 Червеня:
Я решила исследовать озеро наше Натальевское: определила видовой состав, флору и фауну, а также состояние воды. Трудности были в изготовлении приборов, так как мы все делали сами.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

Светлана Хартанович, учитель химии средней школы №4 Червеня:
Чувство гордости испытали за то, что мы белорусы, и там в принципе не одна наша работа была. Были и другие работы из Беларуси. И чувство того, что работа наша оказалась не напрасна.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

Исследования девушки оценило международное жюри. Победителей и участников конкурса торжественно наградили в Москве.
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ.  За основу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армянская кухня? В Слуцке откроется новое кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика