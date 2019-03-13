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Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии
Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За основу собственной работы девушка взяла насущный вопрос: грозит ли родному городу эпидемия малярии. Опасения вызвало загрязненное местное озеро. Успокоить горожан помогли научные эксперименты школьницы.
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Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ. За основу...
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