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Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх
Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь как страна-хозяйка получила максимальную квоту: трое мужчин и три женщины. Дарья Триголос, Надежда Богданова поборются в личных соревнованиях, а Виктория Павлович сыграет только в командном зачете.
У мужчин выступят серебряный призер I Европейских игр Владимир Самсонов, а также Александр Ханин и Павел Платонов. Как мужская, так и женская команды ставят цель попасть по итогу форума как минимум в восьмерку сильнейших.
Татьяна Петкевич, старший тренер женской Национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Павел Платонов, игрок Национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
Призеры Европейских игр автоматические получат лицензии на Олимпиаду в Токио. Ожидается, что побороться за путевку на главный спортивный старт четырёхлетия приедут все сильнейшие мастера малой ракетки Старого Света.
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Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх
Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь как страна-хозяйка...
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