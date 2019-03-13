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Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

14.03.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Беларусь как страна-хозяйка получила максимальную квоту: трое мужчин и три женщины. Дарья Триголос, Надежда Богданова поборются в личных соревнованиях, а Виктория Павлович сыграет только в командном зачете.

У мужчин выступят серебряный призер I Европейских игр Владимир Самсонов, а также Александр Ханин и Павел Платонов. Как мужская, так и женская команды ставят цель попасть по итогу форума как минимум в восьмерку сильнейших.

Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Татьяна Петкевич, старший тренер женской Национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Очень сложно играть у себя в стране, у себя дома. Это кажется, что стены помогают, но груз ответственности настолько большой, что можно эмоционально перегореть, как часто и бывает. Мы надеемся, что справимся с поставленной задачей.

Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Павел Платонов, игрок Национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
Есть, конечно, определенный груз ответственности. Всегда хочется дома перед своими зрителями показать себя как можно лучше. Может, это накладывает особый отпечаток, в то же время это и помогает. Ведь есть поддержка трибун, это дополнительный импульс для того, чтобы играть лучше.

Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Призеры Европейских игр автоматические получат лицензии на Олимпиаду в Токио. Ожидается, что побороться за путевку на главный спортивный старт четырёхлетия приедут все сильнейшие мастера малой ракетки Старого Света.
 
 
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Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь как страна-хозяйка...
 
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