|
Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»
Новости Беларуси. 14 марта на минском поле случилось то, что ещё вчера казалось невероятным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обыграть БАТЭ в четвертьфинале кубка Беларуси под силу не каждому.
Судьбу матча решил один меткий удар Дмитрия Комаровского. И даже травма Олега Патоцкого, полученная во время игры, не помешала футболистам «Ислочи» практически весь поединок держать под своим контролем.
Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»:
Однако тренер «жёлто-синих» никакой трагедии в этом поражении не видит. Сейчас в БАТЭ активно идёт селекционная кампания. Да и травмы Щербицкого, Туоминена и прочих изрядно подкосили ряды борисовчан, что, безусловно, сказалось на сегодняшнем результате.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»
Новости Беларуси. 14 марта на минском поле случилось то, что ещё вчера казалось невероятным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обыграть БАТЭ в четвертьфинале...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)