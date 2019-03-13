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Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»

14.03.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 марта на минском поле случилось то, что ещё вчера казалось невероятным,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обыграть БАТЭ в четвертьфинале кубка Беларуси под силу не каждому.

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»

Судьбу матча решил один меткий удар Дмитрия Комаровского. И даже травма Олега Патоцкого, полученная во время игры, не помешала футболистам «Ислочи» практически весь поединок держать под своим контролем.

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»:
Мы бы себя не уважали, если бы эта победа стала для нас сенсацией. Готовились к этим двум играм, причём достаточно качественно. Да, не были фаворитами в этой встрече, но отлично справились со своим делом и по праву прошли в следующий раунд.

Однако тренер «жёлто-синих» никакой трагедии в этом поражении не видит. Сейчас в БАТЭ активно идёт селекционная кампания. Да и травмы Щербицкого, Туоминена и прочих изрядно подкосили ряды борисовчан, что, безусловно, сказалось на сегодняшнем результате.

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Неизвестно, что лучше: вылететь сейчас и спокойно готовиться к сезону или проиграть по пенальти, как это было в Бресте. Это спортивная жизнь, поединок вошёл в историю, и мы готовимся дальше. Трагедия? Нет. Трагедия – это когда из жизни уходят люди, а здесь кусочек спорта.

Подробности матча – в видеоматериале
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 14 марта на минском поле случилось то, что ещё вчера казалось невероятным,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обыграть БАТЭ в четвертьфинале...
 
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