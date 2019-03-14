«Барыс» под руководством Скабелки с поражения начал 2-й раунд Кубка Гагарина

14 марта начался 2-й раунд плей-офф КХЛ в Восточной конференции. Оба фаворита потерпели поражения на старте серий.



Фото: hcbarys.kz

Победитель Востока по итогам регулярного чемпионата екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду уступил занявшему лишь шестое место уфимскому «Салавату Юлаеву».

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Шайба: 0:1 — Кемппайнен (Умарк, Ларсен, 22.55, в большинстве 5 на 3). Броски: 34−24 (11−6, 9−11, 14−7). Силовые приемы: 25−17 (9−2, 8−8, 8−7). Штраф: 20−10.

Второй номер посева на Востоке казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки проиграл в Астане омскому «Авангарду» — команде, которой белорус руководил в прошлом сезоне.

«Барыс» — «Авангард» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).

Шайбы: 0:1 — Петров (Фисенко, 12.15), 0:2 — Михеев (Шумаков, Бек, 17.51, в большинстве), 1:2 — Петерссон (Блэкер, Михайлис, 44.25), 1:3 — Широков (Михеев, Зернов, 58.56). Броски: 16−39 (3−15, 9−15, 4−9). Силовые приемы: 25−32 (7−15, 11−11, 7−6). Штраф: 16−6.

«Барысу», измотанному 7-матчевой серией против нижегородского «Торпедо», явно не хватало свежести в сравнении с «Авангардом», который в первом раунде плей-офф всего за 4 поединка расправился с «Ак Барсом» и отдыхал 11 дней перед боем в Астане.

Домашнее поражение «Барыса» усугубилось еще и травмой автора гола Андре Петерссона, который не появлялся на льду с середины третьего периода.

Андрей Скабелка (главный тренер «Барыса»):

— Хорошая игра была, но нам немного тяжело было входить в нее. Не скажу, что соперник что-то предложил… Мы, наверное, играли еще на тех скоростях, которые были в предыдущей серии. Четыре удаления не дали нам войти в игру, как мы этого хотели. Во втором и третьем периодах прибавили, удалось попасть в эти скорости. Достаточно много играли в зоне атаки, шансы были хорошие, чтобы забить. Готовимся к следующей игре, я думаю, мы будем сильнее после этого матча.

— Андрей Владимирович, в третьем периоде был проведен силовой прием против Петерссона в голову. Судьи на это не отреагировали. Будете подавать его в СДК?

— Сегодня вообще многовато было грязи. Конечно, будем, — приводит слова наставника пресс-служба ХК «Барыс».

Ход серий (до 4 побед):

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 0:1 (0:1).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 0:1 (1:3).

Полуфинальные серии Восточной конференции продолжатся 16 марта матчами в Екатеринбурге и Астане.

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 1:0 (4:1).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 1:0 (1:0).

Вторые матчи пройдут 15 марта в Москве и Санкт-Петербурге.