Лидская девочка заболела корью во время поездки в Москву









Главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное. Уже определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение.





Как оказалось, ребенок не был вовремя привит, так как родители отказались от вакцинации.





В прошлом году в Беларуси корью заболели около 240 человек.