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Лидская девочка заболела корью во время поездки в Москву
В Лиде ребенку поставили диагноз "корь", пишет
Главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное. Уже определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение.
Как оказалось, ребенок не был вовремя привит, так как родители отказались от вакцинации.
В прошлом году в Беларуси корью заболели около 240 человек.
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В Лиде ребенку поставили диагноз "корь", пишет lidanews.by. Известно, что это девочка, которая была с родственниками в Москве. Предполагается, что там она и заразилась.
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