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Под Городком задержали криминального авторитета

14.03.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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В ночь на 14 марта возле поселка Езерище Городокского района оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа задержали 51-летнего уроженца Полоцка.



Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Еще с 2017 года его искали правоохранители Москвы. Там его обвиняли в подделке визовых документов. Белорусские милиционеры вместе с российскими коллегами выяснили, что злоумышленник собирается на родину. Здесь его и задержали.

По данным белорусских правоохранителей, в Витебске мужчина получал шенгенские визы по поддельным документам, выезжал в Евросоюз и встречался с представителями иностранного криминалитета. Он налаживал сотрудничество в сфере уголовного автобизнеса, контрабанды табачных изделий и поставок санкционной продукции из Европы в Россию через Беларусь.


Криминального авторитета поместили в СИЗО. Идет проверка, имеет ли он отношение к другим преступлениям в Беларуси и России.

 
Теги: Витебск
 
 
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В ночь на 14 марта возле поселка Езерище Городокского района оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа задержали 51-летнего уроженца Полоцка.
 
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