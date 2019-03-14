Под Городком задержали криминального авторитета









пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Об этом сообщаетУВД Витебского облисполкома.





Еще с 2017 года его искали правоохранители Москвы. Там его обвиняли в подделке визовых документов. Белорусские милиционеры вместе с российскими коллегами выяснили, что злоумышленник собирается на родину. Здесь его и задержали.





По данным белорусских правоохранителей, в Витебске мужчина получал шенгенские визы по поддельным документам, выезжал в Евросоюз и встречался с представителями иностранного криминалитета. Он налаживал сотрудничество в сфере уголовного автобизнеса, контрабанды табачных изделий и поставок санкционной продукции из Европы в Россию через Беларусь.









Криминального авторитета поместили в СИЗО. Идет проверка, имеет ли он отношение к другим преступлениям в Беларуси и России.