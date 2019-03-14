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Mars проводит абсолютный ребрендинг и изменяет глобальную стратегию развития

14.03.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Американский производитель продуктов питания Mars (шоколадные батончики Mars, Twix, Snickers, драже M&M’s, Skittles, жевательные резинки Wrigley, корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin) проводит ребрендинг, стремясь отстроиться от ассоциации компании с кондитерской промышленностью и лучше показать расширение ее бизнеса.

Проморолик уже опубликован на официальном сайте, пишет marketing.by.

Генеральный директор Mars Inc. Грант Рейд в интервью Bloomberg рассказал, что холдингу пришлось пересмотреть свою глобальную стратегию развития. В компании твердо уверены, что мир, который мы хотим увидеть завтра, начинается с того, как мы строим бизнес сегодня. Из этой позиции сформировался слоган — #TomorrowStartsToday. А новый корпоративный логотип будет лучше отражать идентичность глобального бренда, считают в Mars.



Теперь Mars Inc. стремится подчеркнуть разнообразие своего продуктового портфеля и будет продвигать подразделения Mars Food, Mars Petcare и Mars Wrigley Confectionary, органично вписывая их в новую идентичность. Что довольно логично для Mars, у которой больше половины сотрудников холдинга (70 тыс. человек) работает в подразделении, производящем корма для домашних животных.

Грант Рейд подчеркнул, что с помощью нового подхода к развитию бизнеса в течение следующих десяти лет в компании хотят увеличить продажи в два раза, до $70 млрд в год.
 

 
 
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Американский производитель продуктов питания Mars (шоколадные батончики Mars, Twix, Snickers, драже M&M’s, Skittles, жевательные резинки Wrigley, корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin)...
 
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