13 вопросов и ответов о грядущем распределении в Беларуси

tut.by разбирается в этих и других вопросах. Час пробил — во всех вузах страны близится распределение (а в некоторых университетах вроде БГУИР оно уже даже прошло). Что нужно знать, чтобы направление на работу в Чечерск или Россоны не стало болью? У кого есть шансы получить справку о свободном трудоустройстве? При каких условиях молодой специалист может уволиться? С экспертом Youth Labour Rights Кристиной Рихтерразбирается в этих и других вопросах.





«Библией» для студентов-бюджетников, которых ждет распределение, должны стать Кодекс об образовании и постановление Совета министров № 821. В них прописаны основные юридические постулаты. Однако, говорит юрист Кристина Рихтер, которая более четырех лет занимается этим вопросом, не все нюансы отражены в законодательстве. Также она обращает внимание, что не всегда на практике распределяют так, как прописано в законе. «Из года в год ситуация меняется», — говорит эксперт.





1. Для начала. Что за штука такая — распределение?





Это такая волнительная процедура, когда вуз решает, куда после окончания учебы пойдет работать студент-бюджетник. Согласно Кодексу об образовании, распределение нужно для того, чтобы социально защищать выпускников, удовлетворять потребности отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих.





Как правило, под распределение попадают студенты, которые учились либо за деньги государства, либо за средства конкретного предприятия. Продолжительность отработки — два года, по целевому направлению — минимум пять лет.





Обычно распределение проходит за два месяца до окончания учебы.

До этого университет собирает заявки напрямую от организаций, которым нужны молодые кадры, а также от студентов, которые ищут себе места сами.

Место работы для (или за) выпускника определяет комиссия университета. При этом должны учитываться успеваемость студента, место прохождения практики, состояние здоровья, участие в научной или общественной работе и даже его личные пожелания.

Очередность, в которой студенты будут общаться с комиссией, обычно выстраивается по среднему баллу. Первым заходит тот, у кого самый высокий балл, и так далее по убыванию.

2. На распределении в университете есть заявка от госкомпании и моя — от частной. Кому отдадут предпочтение?

Кристина Рихтер говорит, что этот выбор зависит от нескольких факторов. Первый — от самого учебного учреждения.

— Есть университеты, которые стоя́т на том, что распределять нужно только в госорганизации. Например, это касается будущих учителей, медиков, студентов МГЛУ. Как правило, выпускников иняза скорее отправят учителем иностранного в школу, чем преподавателем в частный центр изучения языков.

Второй фактор — к какому типу относится организация, которая просит распределить к себе выпускника.



Организация, которая на два года получит в свои владения выпускника, может быть базовой и небазовой. Базовая — это та, которая заключает с университетом договор и заказывает у него рабочие кадры. Она имеет преимущество «на удовлетворение своей потребности в специалистах».

По письменным заявкам от организаций, с которыми у университета договора нет, могут распределить в трех случаях: если вы в банке одаренной молодежи, если в этой организации вы уже проходили практику, если в университете больше не хватает «базовых заявок», то есть отсутствуют другие места работы.

3. Завтра день Х. У меня нет персональной заявки. Что будет?

— Это как гадание на кофейной гуще, — говорит Кристина. Потому что могут быть разные варианты.

Если в университет поступило достаточное количество заявок от заказчиков кадров, вам предложат выбрать из списка. Толочин, Хойники, Кобрин — в Беларуси есть много городов с красивыми названиями, где ждут молодую кровь.





Если заявок мало, а студентов, которых нужно распределить, много, вам либо предложат искать заявку самостоятельно, либо могут дать справку о свободном трудоустройстве. Универсальной схемы нет. Как повезет. Например, в прошлом году экс-вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявлял, что распределение должно быть стопроцентным. Все вузы взялись выполнять это поручение, поэтому второй вариант в 2018-м практически не срабатывал.

4. На комиссию я пришел сотым из ста. Осталась последняя заявка — в Чечерск, но я не хочу туда ехать. Что делать?

Лучше, конечно, поднапрячься и принести заявку на себя от того работодателя, у которого вы хотели бы работать. Что делать, если ее нет и вас таки распределили в Чечерск? Кристина Рихтер советует пойти в деканат и обжаловать решение комиссии.

— Но только если для этого есть обоснование. «Я не хочу ехать» к обоснованию не относится.

Также за студентом всегда сохраняется возможность перераспределиться. Как это сделать? Об этом ниже.

5. А если в Чечерске зарплата 150 рублей и не дают общежитие, я же могу отказаться?

— В законе нет пункта о том, что основанием для перераспределения может быть низкий оклад. Однако если заработная плата на полную ставку ниже минимальной, это считается нарушением законодательства о труде. Если выпускник докажет это, он может перераспределиться.

К слову, с 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы равен 330 рублям.

Предоставить выпускнику жилье наниматель может, но не обязан.



6. Есть ли возможность перераспределиться?

Хорошие новости: есть. Что для этого нужно?

Шаг первый — получить письменное подтверждение от работодателя, к которому вас изначально распределяли, что он отказывается принимать вас на работу. Шаг второй — найти новое место для распределения. Шаг третий — получить на эту рокировку согласие вуза (для этого нужно написать заявление).

Но вообще, для начала лучше внимательно изучить статью 85 Кодекса об образовании (Перераспределение выпускников).

7. В каких случаях могут дать справку о свободном трудоустройстве?

Есть две железобетонные ситуации, в которых вас точно освободят от распределения и дадут справку о том, что вы свободный человек, который может работать, где хочет, или не работать совсем.

Первая — если попадаете в список тех, кого освобождают от выплаты средств, затраченных на обучение. Вторая — если вы уже возместили государству эти средства.

Еще один случай (менее надежный) — когда университет не может предоставить вам место работы по специальности и присвоенной квалификации.

8. Кто может не выплачивать деньги за свое обучение?

В данном случае проще перечислить все группы. Это:

— дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, а также студенты в возрасте 18−23 лет, потерявшие последнего из родителей во время учебы;

— дети-инвалиды до 18 лет, а также люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы, которым невозможно предоставить работу по месту их жительства с учетом состояния здоровья;

— студенты, у которых есть родители, муж-жена или дети с инвалидностью 1-й и 2-й группы (при условии, что по их месту жительства нет работы);

— беременные женщины, а также папы с ребенком в возрасте до трех лет, которым нельзя предоставить новое место работы по месту жительства;





— студенты в браке, у которых муж или жена работают в какой-то местности, и из этой местности нет заявок от работодателей;

— выпускники, у которых есть проблемы со здоровьем, а значит — медицинские противопоказания к работе по полученной специальности;

— студенты, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Если вы попадаете в одну из этих категорий, вы можете не выплачивать деньги при отказе от распределения и получить справку о свободном трудоустройстве.

9. Если я собираюсь выплачивать деньги за свою учебу, какой будет эта сумма? За само обучение + стипендии?

Нет, с 2016 года стипендии возмещать не нужно. А также средства, которые университет потратил на бесплатное питание студента и содержание общежитий. Такое решение принял Совет министров 7 декабря 2016 года.

Но что касается средств, которое государство потратило на обучение студента, возместить нужно все.

— Если во время поступления в университет у вас есть план «сначала я отучусь на бюджете, а потом выплачу», то лучше сразу учиться на платном, — говорит Кристина. — В таком случае вы заплатите меньше.

10. Могу ли я уволиться во время распределения?

— Молодого специалиста могут уволить, если он нарушает законодательство о труде, — говорит юрист. — Например, за систематические прогулы или нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Также «распределенца» могут уволить, если упраздняется должность, в которой он работает, или если организация вовсе ликвидируется.



— Тогда выпускнику должны предложить аналогичную должность где-то в другом месте. Однако, если ее нет, могут выдать справку о свободном трудоустройстве.

А вот уволиться, как другие работники, по собственному желанию или соглашению сторон молодой специалист на распределении не может.

11. Если я беременна, что будет?

Смотрим пункт 8. Беременные женщины могут не возвращать государству деньги за свое обучение. Освобождение от возмещения средств — это основание для получения справки о свободном трудоустройстве.

Если же на момент, когда начинается распределение, девушка уже стала мамой, она просто идет в отпуск по уходу за ребенком, который по ее желанию включается в срок распределения.



12. Я — родом из Белыничей. Во время учебы вышла замуж за минчанина. Распределят ли меня по месту прописки мужа?

А вот тут интересно.

В Кодексе об образовании говорится так: выпускникам, которые на момент распределения женились или вышли замуж, место работы предоставляется по желанию и при наличии возможности распределить по месту жительства или работы жены (мужа).

— Одни университеты считают так: если есть заявка из местности, где живет жена/муж, то вас туда распределят. Если нет — выдадут справку о свободном трудоустройстве.

